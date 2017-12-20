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Фотофакт

Урны, «урнозаменители» и культура

«Реал» - клубный чемпион мира по футболу

Алексей Журавлев
20 декабря 2017 Просмотров: 19 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Две победы в двух матчах и мадридский «Реал» вновь лучшая команда планеты. Официально. Подопечные Зинедина Зидана выиграли клубный чемпионат мира, попутно защитив титул, что ранее не удавалось ни одной из команд.

Регламент турнира утвержден таким образом, что победитель европейской Лиги чемпионов начинает свой путь сразу же с полуфинала. 13 декабря «Реал» в непростом поединке одержал волевую победу над «Аль Джазирой» из ОАЭ (2:1), благодаря голам Криштиану Роналду и Гарета Бэйла.

Соперником «сливочных» по финалу стал бразильский «Гремио», который в матче 1/2 финала одолел мексиканскую «Пачуку» со счетом 1:0.

16 декабря в Абу-Даби (ОАЭ) в решающей встрече турнира «галактикос» взяли верх над «Гермио» со счетом 1:0. Единственный гол в противостоянии ударом со штрафного в начале второго тайма забил лучший футболист мира Криштиану Роналду. При этом звание лучшего игрока нынешнего чемпионата досталось не Роналду, а его партнеру по команде – Луке Модричу.

Для испанского гранда это уже третья победа на клубном чемпионате мира, а в общей сложности шестой интерконтинентальный трофей, если считать Межконтинентальные кубки. А для главного французского наставника Зинедина Зидана это восьмой титул в должности главного тренера «Реала».

В матче за 3-е место мексиканская «Пачука» разгромила «Аль-Джазиру» со счетом 4:1.

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Комментарии к статье ««Реал» - клубный чемпион мира по футболу»

Две победы в двух матчах и мадридский «Реал» вновь лучшая команда планеты. Официально. Подопечные Зинедина Зидана выиграли клубный чемпионат мира, попутно защитив титул, что ранее не удавалось ни одной из команд.

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