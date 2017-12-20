В Славянске состоялся традиционный турнир по грэпплингу «Живая сталь»

Поединки соревнований, в которых приняли участие более 120 спортсменов из восьми городов Донецкой области, прошли 16 декабря в спортивном зале КДЮСШ.

Славянск на турнире по грэпплингу успешно представили воспитанники местного бойцовского клуба «Триада» (тренеры Андрей Безуглый, Владислав Шульга, Сергей Богуш), которые завоевали ряд наград в своих возрастных и весовых категориях:

1-е место – Денис Кутелия, Данил Школьный, Владислав Шульга, Константин Ивлев, Марк Матюшечко, Андрей Мордач, Максим Светловский, Даниил Щербак;

2-е место – Владимир Алексейцев, Василий Валявский, Сергей Дятел, Дмитрий Дятел, Владимир Вашурин;

3-е место – Иван Зайцев, Сергей Ерещенко, Платон Никитич, Илья Кондратьев, Григорий Ходарин, Богдан Щебетюк.

В общекомандном зачете пятого по счету турнира «Живая сталь» призовые места распределились следующим образом: 1-е место – Славянск, 2-е место – Дружковка, 3-е место – Бахмут.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающего в себе технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приёмов. Данная борьба не включает в себя нанесение ударов.