ФК «Славянск» одержал третью победу подряд

В минувший уик-энд в Краматорске в Саду Бернацкого на поле с синтетическим покрытием были сыграны поединки 3 тура зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В отчетном туре «ФК «Славянск» выиграл встречу у команды УОР-1 из Бахмута.

Счет матч 3:1 в пользу футболистов славянской команды. Первый тайм завершился с минимальным преимуществом в счете подопечных Дениса Щелкунова – отличился форвард ФК «Славянск» Вадим Шаврин. После перерыва УОР-1 восстановил статус-кво в поединке. Но голы все того же Шаврина (с пенальти) и Евгения Швыдкого обеспечили итоговый успех клубу из Славянска, для которого нынешняя виктория стала уже третьей подряд на старте турнира.

Также со 100-процентным показателем выступает в чемпионате «Сапфир». Краматорская команда в 3-м туре переиграла «Долину» из Славянского района со счетом 4:1.

Результаты 3 тура

«Энергия» - «Форум-Авто» 0:3

«Прометей» - «Ветераны» - 8:1

ФК «Славянск» - УОР-1 – 3:1

«Сапфир» - «Долина» - 4:1