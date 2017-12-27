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Фотофакт

К празднику готовы!

Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»

Антон Скворцов
27 декабря 2017 Просмотров: 140 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Участники спортивного клуба «Триада» становятся призерами международных соревнований не первый раз.

За высокие результаты, продемонстрированные в ходе поединков на соревнованиях международного класса в составе сборных команд Украины, участники спортивного клуба «Триада» получили благодарности Славянского городского совета.

Первоначально планировалось, что награды городской голова Вадим Лях вручит перед аппаратным совещанием 26 декабря. Но из-за срыва заседания мероприятие пришлось перенести в малый зал, где оно прошло в гораздо более узком кругу – в присутствии исключительно журналистов. 

Благодарности получили Владислав Шульга, завоевавший серебряную медаль на VII Международных играх в Минске (проходили с 30 ноября по 3 декабря), и Божена Мальцева (бронзовая медаль Чемпионата Европы по смешанным боевым искусствам, проходившем с 7 по 10 декабря в Дрездене). За успешное выступление на открытом Чемпионате Европы по боевому джиу-джитсу наградами были отмечены Денис Кутелия, получивший золотую медаль, а также завоевавшие «серебро» Сергей Богович, Владимир Алексейцев и Данил Школьный. По итогам чемпионата Денис Кутелия выполнил норматив мастера спорта Украины, а Владимир Алексейцев и Данил Школьный - кандидатов в мастера спорта.

Кроме того, за подготовку спортсменов к соревнованиям благодарность была объявлена тренерам спортклуба «Триада» Андрею Безуглому и Сергею Богушу.

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Комментарии к статье «Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»»

За высокие результаты, продемонстрированные в ходе поединков на соревнованиях международного класса в составе сборных команд Украины, участники спортивного клуба «Триада» получили благодарности Славянского городского совета.

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