|27 декабря 2017
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За высокие результаты, продемонстрированные в ходе поединков на соревнованиях международного класса в составе сборных команд Украины, участники спортивного клуба «Триада» получили благодарности Славянского городского совета.
Первоначально планировалось, что награды городской голова Вадим Лях вручит перед аппаратным совещанием 26 декабря. Но из-за срыва заседания мероприятие пришлось перенести в малый зал, где оно прошло в гораздо более узком кругу – в присутствии исключительно журналистов.
Благодарности получили Владислав Шульга, завоевавший серебряную медаль на VII Международных играх в Минске (проходили с 30 ноября по 3 декабря), и Божена Мальцева (бронзовая медаль Чемпионата Европы по смешанным боевым искусствам, проходившем с 7 по 10 декабря в Дрездене). За успешное выступление на открытом Чемпионате Европы по боевому джиу-джитсу наградами были отмечены Денис Кутелия, получивший золотую медаль, а также завоевавшие «серебро» Сергей Богович, Владимир Алексейцев и Данил Школьный. По итогам чемпионата Денис Кутелия выполнил норматив мастера спорта Украины, а Владимир Алексейцев и Данил Школьный - кандидатов в мастера спорта.
Кроме того, за подготовку спортсменов к соревнованиям благодарность была объявлена тренерам спортклуба «Триада» Андрею Безуглому и Сергею Богушу.
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• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
• Что еще изменилось в водоканале
• Жители Николаевки требуют компенсации за сгоревшую бытовую технику
• «Славгорводоканал» открыл обновленный абонотдел
• Славянской пенсионерке пригрозили 12 годами тюрьмы за долг «Укртелекому» в 100 гривен
• В Новый год со старым мусором
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Комментарии к статье «Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»»
За высокие результаты, продемонстрированные в ходе поединков на соревнованиях международного класса в составе сборных команд Украины, участники спортивного клуба «Триада» получили благодарности Славянского городского совета.