Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн

Очередные матчи национальных чемпионатов по футболу из топ-5 в минувший уик-энд состоялись на полях Испании, Италии и Англии. В главном матче декабря «Барселона» на «Сантьяго Бернабеу» с разгромным счетом победила «Реал», упрочив свое лидерство в Примере.

ИСПАНИЯ

Со счетом 3:0 «Барселона» деклассировала «Реал» в Мадриде. Все три мяча были забиты во второй половине встречи. Счет в игре открыл Луис Суарес после блестящей контратаки каталонского клуба. Для уругвайского форварда отчетный гол стал юбилейный 400-м в профессиональной карьере. До «Барселоны» 30-летний Луис выступал за «Насьональ», «Гронинген», «Аякс», «Ливерпуль», а также сборную Уругвая – играет с 2007 года.

Увеличил преимущество «Барселоны» в эль-классико Лионель Месси, реализовавший пенальти за игру рукой Дани Карвахаля. Теперь Месси с 526 мячами является лучшим бомбардиром среди игроков топ-5 европейских чемпионатов за один клуб. 525 голов в активе Герда Мюллера («Бавария», 1964-1979). Для Лионеля нынешний точный выстрел стал 25 в эль-классико – рекорд.

Точку в поединке на «Сантьяго Бернабеу» на 90-й минуте поставил Алейш Видаль после передачи Месси. Для «Барселоны» это восьмая гостевая победа над мадридским «Реалом» с крупным счетом.

Результаты 17 тура : «Реал»М – «Барселона» - 0:3, «Эспаньол» - «Атлетико» - 1:0, «Валенсия» - «Вильяреал» - 0:1, «Реал Сосьедад» - «Севилья» - 3:1

Положение лидеров: 1. «Барселона» - 45. 2. «Атлетико» - 36. 3. «Валенсия» - 34. 4. «Реал»М - 31.

АНГЛИЯ

В 19-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» выиграл 17 встречу подряд, разгромив «Борнмут» со счетом 4:0. При этом «МанСити» первым в эпоху английской Премьер-лиги преодолел рубеж в 100 голов за календарный год. В 2017-м году у подопечных Хосепа Гвардиолы 101 гол и еще 2 матча – с «Ньюкаслом» и «Кристал Пэлас». Последним из английских клубов 100 или более мячей за год забил «Ливерпуль» - 106, это случилось в 1982-м году.

А открывал программу 19 тура суперматч в Лондоне, где «Арсенал» принимал «Ливерпуль». Проигрывая по ходу игры 0:2, «канониры» в течение пяти минут забили три мяча. Однако удержать победный счет не смогли. В итоге результативно-боевая ничья – 3:3.

По традиции в Англии продолжают играть во время рождественских и новогодних праздников. И уже 26 декабря состоялись восемь поединков 20 тура. В этот день к себе внимание привлек матч «Тоттенхэм» - «Саутгемптон», который завершился победой «шпор» со счетом 5:2. Но главное, что три из пяти мячей в этой встрече забил Харри Кэйн. 24-летний форвард «Тоттенхэма» и сборной Англии стал лучшим бомбардиром календарного года. На счету Харри в 2017-м году 56 результативных выстрелов: 49 в составе лондонского клуба и 7 в составе сборной Англии. Кейн опередил Лионеля Месси («Барселона») – 54, а также Криштиану Роналду («Реал»), Роберта Левандовски («Бавария») и Эдинсона Кавани («ПСЖ»), в активе которых по 53 забитых мяча.

Результаты 20 тура : «Тоттенхэм» - «Саутгемптон» - 5:2, «Челси» - «Брайтон» - 2:0, «МЮ» - «Бернли» - 2:2, «Ливерпуль» - Суонси» - 5:0.

Положение лидеров: 1. «МанСити» - 55. 2. «МЮ» - 43. 3. «Челси» - 42. 4. «Ливерпуль» - 38.

ИТАЛИЯ

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» в меньшинстве одержал победу над «Сампдорией» (3:2). Один из голов в составе неаполитанского клуба провел Марек Хамшик, в активе которого теперь 116 забитых мячей. 30-летний словак побил рекорд легендарного Диего Марадоны по количеству голов за клуб из Неаполя – 116 против 115.

В центральной встрече тура «Ювентус» с минимальным счетом 1:0 одолел «Рому» и продолжил преследование «Наполи» в турнирной таблице Серии А.

Результаты 18 тура : «Наполи» - «Сампдория» - 3:2, «Ювентус» - «Рома» - 1:0, «Сассуоло» - «Интер» - 1:0, «Лацио» - «Кротоне» - 4:0.

Положение лидеров: 1. «Наполи» - 45. 2. «Ювентус» - 44. 3. «Интер» - 40. 4. «Рома» - 38.