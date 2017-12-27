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Фотофакт

К празднику готовы!

14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире

Алексей Журавлев
27 декабря 2017 Просмотров: 145 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

21-22 декабря в Бахмуте состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2004 и 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие 165 «вольников» из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

Воспитанники славянской городской КДЮСШ завоевали на соревнованиях 14 наград:

1-е место – Иван Кожухов (28 кг, ООШ №8), Дмитрий Цвигун (32 кг, ООШ №9), Лолита Волошина (56 кг, СЭСТ), Егор Дащенко (71 кг, ООШ №15);

2-е место – Никита Вьюнов (28 кг, ООШ №19), Максим Руденко (32 кг, ООШ №9), Андрей Сидич (65 кг, СЭСТ);

3-е место – Али Мустафаев (28 кг, ООШ №1), Иван Дулин (28 кг, ООШ №9), Артур Бабий (32 кг, Черкасская ООШ №1), Никита Никитин (48 кг, ООШ №9), Дмитрий Рачинский (48 кг, ООШ №1), Кирилл Шарапов (55 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (92 кг, ООШ №9).

Подготовили спортсменов к турниру Николай Чурай, Николай Липовой, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов.  

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Комментарии к статье «14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире»

21-22 декабря в Бахмуте состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2004 и 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие 165 «вольников» из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

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