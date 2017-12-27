|27 декабря 2017
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21-22 декабря в Бахмуте состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2004 и 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие 165 «вольников» из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
Воспитанники славянской городской КДЮСШ завоевали на соревнованиях 14 наград:
1-е место – Иван Кожухов (28 кг, ООШ №8), Дмитрий Цвигун (32 кг, ООШ №9), Лолита Волошина (56 кг, СЭСТ), Егор Дащенко (71 кг, ООШ №15);
2-е место – Никита Вьюнов (28 кг, ООШ №19), Максим Руденко (32 кг, ООШ №9), Андрей Сидич (65 кг, СЭСТ);
3-е место – Али Мустафаев (28 кг, ООШ №1), Иван Дулин (28 кг, ООШ №9), Артур Бабий (32 кг, Черкасская ООШ №1), Никита Никитин (48 кг, ООШ №9), Дмитрий Рачинский (48 кг, ООШ №1), Кирилл Шарапов (55 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (92 кг, ООШ №9).
Подготовили спортсменов к турниру Николай Чурай, Николай Липовой, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов.
27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
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• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
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• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
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• На Семеновке построят новую стелу
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— 27 декабря 2017 —
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27 декабря 2017
• ФК «Славянск» и «Сапфир» продолжают побеждать
• В Славянске состоялся турнир по рукопашному бою
• 14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире
• Эль-классико, впечатляющая серия «Манчестер Сити» и рекордсмен Кейн
• Игрок сборной Словении Беньямин Вербич подписал контракт с киевским «Динамо»
• С ртутью славянцам предлагают подождать до принятия специальной Программы
• Василий Хоменко вновь сорвал аппаратное совещание. В ответ мэр пообещал, что машину активиста будут «минировать»
• В парке началась реконструкция
• Итоги 2017-го: волонтеры обсудили плюсы и минусы парка «Шелковичный»
• Лишится ли Славянск статуса города-курорта
• На Семеновке построят новую стелу
• Городской совет поблагодарил бойцов «Триады»
• Форум «Эффективный город» собрал в Славянске более 100 участников
23 декабря 2017
• В Центр предоставления админуслуг славянцы обратились более 20 тысяч раз
• Полиция изъяла у браконьера автомат погибшего вертолетчика
22 декабря 2017
• Лучшим классным руководителем Славянска стал учитель физкультуры
• Водитель «Мазды» погиб, врезавшись в грузовик
• Пьяный житель Славянска пытался угнать машину
• Погиб, пытаясь распилить снаряд
• Будут ли в Славянске мыть мусорные баки
• На перекрестке улиц Современной и Донской повесят желтые светофоры
• В Славянске почтили ликвидаторов аварии на ЧАЭС
• В Славянске открылся спортивный зал для людей с инвалидностью
21 декабря 2017
• В Славянске появилась новая иллюминация
• В Славянске зажглась новогодняя елка
• Петарды в городе: кому-то - праздник, а кому-то - стресс
• На озерах Славкурорта видели пеликана
• Преимущества интернет-ресурсов со скидками и промокодами
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Комментарии к статье «14 медалей славянских «вольников» на Всеукраинском турнире»
21-22 декабря в Бахмуте состоялся открытый Всеукраинский турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 2001-2004 и 2005-2007 годов рождения, в котором приняли участие 165 «вольников» из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.