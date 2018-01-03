Итоги года: спортивные события и достижения-2017

Январь

Достижение Марты Костюк

Главная новость для украинцев из Мельбурна, где проходил открытый чемпионат Австралии по теннису – это триумф Марты Костюк на юниорском турнире. 14-летняя украинская теннисистка неожиданно для многих пробилась в финал, в котором сломила сопротивление первой ракетки юниорского чемпионата 17-летней Ребеки Масаровой из Швейцарии. Костюк стала самой юной из представителей Украины, которой удалось завоевать титул на «юношеском шлеме».

Февраль

Прогресс Элины Свитолиной

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый в сезоне-2017 турнир серии WTA, став победительницей соревнований в Тайване. 2017-й год Элина завершила на 6-м месте в рейтинге WTA (14-е место по итогам 2016 года), имея в своем активе больше всех побед на женских турнирах - 5. Женская теннисная ассоциация признала Свитолину по итогам года лучшей теннисисткой на хардовом покрытии, и третьей – на грунте. Кроме этого, Элина установила целый ряд рекордов для украинского женского тенниса.

«Барком-Кажаны» и «Химик» - обладатели Кубка Украины по волейболу

В Киеве были сыграны финальные матчи Кубка Украины по волейболу среди мужских и женских команд. Обладателем почетного трофея у женщин в четвертый раз подряд стали волейболистки «Химика» из Южного (Одесская область). Львовский клуб «Барком-Кажаны» впервые в своей истории выиграл мужской трофей.

Март

«Сапфир-1» - чемпион области по футзалу

В пятом туре финального этапа чемпионата Донецкой области по футзалу в очном сражении на «золото» «Сапфир-1» победил «Конкорд» (6:5) и стал победителем соревнований. К триумфу «Сапфир-1» привел славянский специалист Сергей Федоренко. Под его руководством краматорский клуб не потерпел ни единого поражения по ходу чемпионата.

18 наград – из Ровно

В Ровно состоялся главный старт года у спортсменов с нарушением зрения - чемпионат Украины по пауэрлифтингу и жиму лежа. Славянские атлеты с нарушением зрения завоевали в Ровно целый ряд наград - 18, из которых 11 золотых, 6 серебряных и 1 бронзовая, и обеспечили сборной Донецкой области второе место в общекомандном зачете.

Апрель

Владимир Прытков - чемпион Украины по греко-римской борьбе

Воспитанник славянской КДЮСШ Владимир Прытков занял первое место на чемпионате Украины по греко-римской борьбе, который проходил в Берегово (Закарпатская область). В весовой категории до 47 кг Владимир Прытков одержал шесть побед в шести поединках.

Джошуа нокаутировал Кличко

в Лондоне на знаменитом футбольном стадионе «Уэмбли» состоялся боксерский поединок одних из лучших супертяжеловесов современности - Энтони Джошуа и Владимира Кличко, за которым вживую наблюдали 90 тысяч зрителей. Бой завершился нокаутом для украинского чемпиона в 11-м раунде. В августе Владимир объявил о завершении карьеры.

Май

«Шахтер» - чемпион

Донецкий «Шахтер» стал 10-кратным чемпионом Украины по футболу. В нынешнем сезоне «горняки» завоевали золотые медали национального чемпионата досрочно – за четыре тура до финиша. Кроме того, «горняки» в 11-й раз победили в финале Кубка Украины, переиграв в решающем матче розыгрыша «Динамо».

Клуб «Чигоринец» отметил 35-летие

Шахматный клуб «Чигоринец» образовался 28 апреля 1982 года. С первых дней его основания и до настоящего времени им руководит 65-летний Николай Пархоменко, воспитавший не одно поколение сильных шахматистов. Одними из лучших его учеников являются Евгений Мирошниченко (международный гроссмейстер), Михаил Белоус и Роман Мартынов (оба - мастера ФИДЕ). 21 мая на базе шахматного клуба «Чигоринец» в ЦДЮТ были проведены два блиц-турнира, посвященные дню рождения клуба.

Июнь

Турнир памяти Юрия Скиданова

В июне в Славянске на стадионе «Химик» прошел футбольный праздник с участием четырех детских команд, которые приняли участие в турнире, посвященном памяти Юрия Скиданова. Сердце славянского футболиста, главного тренера ФК «Славхлеб» (1999-2017) Юрия Скиданова перестало биться на 64-м году жизни - 23 февраля 2017 года.

Кубок области выиграл «Шахтер»

В Краматорске на стадионе «Авангард» был сыгран финальный поединок Кубка Донецкой области по футболу. Родинский «Шахтер» со счетом 2:1 одержал волевую победу над местным «Сапфиром» и завоевал почетный трофей.

Чемпионат Европы по боксу в Харькове

Украинские боксеры продемонстрировали великолепный результат на домашнем чемпионате Европы по боксу, который проходил в Харькове на рингах Дворца спорта «Локомотив». В активе сборной Украины шесть медалей, из которых три высшей пробы. Обладателями золотых наград стали Юрий Шестак, Александр Хижняк и Виктор Выхрист.

Июль

Награды спортсменов клуба «Боец»

В Одессе на чемпионате Украины по таиландскому боксу Муэй-тай среди детей, юношей, юниоров и студентов воспитанники славянского клуба «Боец» завоевали семь медалей.

99 медалей и 2-е место сборной Украины на Дефлимпиаде-2017

Поистине фантастический результат продемонстрировали украинские спортсмены на XXIII Сурдлимпийским летних играх - Дефлимпиаде, которая проходил в городе Самсун (Турция) с 18 по 30 июля. В активе сборной Украины 21 золотых, 42 серебряных и 36 бронзовых наград. В общекомандном зачете сборная Украины с 99 медалями заняла 2-е место.

Спортсмены БК «Триада» выиграли две награды на чемпионате Европы по боевому самбо

В Сплите (Хорватия) на чемпионате Европы по боевому самбо воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада» Владислав Шульга и Сергей Богович завоевали серебряные награды, выполнив при этом норматив мастера спорта международного класса.

Август

Ломаченко вне конкуренции

В Лос-Анджелесе Василий Ломаченко одержал очередную досрочную победу над Мигелем Маррриагой из Колумбии, техническим нокаутом в восьмом раунде. В 2017 году украинский боксер также нокаутировал американца Джейсона Сосу и кубинца Гильерме Ригондо.

Безумные цифры: 222 млн. евро за Неймара

Продолжительные слухи о переходе звездного бразильца Неймара из «Барселоны» в «Пари Сен-Жермен» подтвердились. 3 августа был оформлен рекордный в истории футбола трансфер. Сначала представители Неймара выкупили контракт игрока у «Барселоны» за 222 миллиона евро. Именно такая сумма была прописана в контракте бразильца за разрыв соглашения в одностороннем порядке.

Сентябрь

Триумф Хижняка в Гамбурге

На чемпионате мира по боксу в Гамбурге (Германия) украинский спортсмен Александр Хижняк завоевал золотую награду в весовой категории до 75 кг. По итогам чемпионата Хижняк был признан лучшим боксером соревнований вне зависимости от весовой категории. Вместе с медалью украинский боксер завоевал и путевку на Олимпиаду-2020 года в Токио.

Усик досрочно победил Хука

Александр Усик эффектно расправился с Марком Хуком в четвертьфинале боксерского турнира World Boxing Super Series в первом тяжелом весе (до 90,7 кг), нокаутировав соперника в 10-м раунде. В полуфинальном поединке Усик встретится 28 января 2018 года с Майрисом Бриедисом из Латвии.

Достижения славянских мастеров самбо

В Черкассах состоялся открытый чемпионат Украины по борьбе самбо среди мастеров. В составе команды Донецкой области выступали 12 спортсменов от 35 лет и старше, из которых 9 участников – представители Славянска. В личном зачете славянские самбисты - Валерий Дейниченко, Иван Ашла, Александр Пупин, Георгий Пишняк, Руслан Тертышный, Павел Филипенко, Анатолий Галицкий, Игорь Чечинов и Павел Хурунджи - выиграли девять медалей.

Октябрь

Шесть наград спортсменов БК «Триада» на Кубке Украины по джиу-джитсу

В Днепре состоялся Кубок Украины по боевому джиу-джитсу. Донецкую область на национальных соревнованиях представляли воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада», в активе которых шесть наград. Их обладателями стали Сергей Богович, Денис Кутелия, Владимир Алексейцев, Данил Верцанов, Владислав Шульга, Данил Школьный.

«Сапфир» - чемпион Донецкой области по футболу

Нынешний год оказался трофейным для «Сапфира». В начале октября краматорский клуб официально стал победителем чемпионата Донецкой области по футболу. Кроме того, в 2017 году «Сапфир» завоевал Суперкубок области и Кубок Губернатора.

Украина пропустит ЧМ-2018

Национальная сборная Украины по футболу осталась за бортом финальной части чемпионата мира-2018. В сикстете I подопечные Андрея Шевченко заняли только 3-е место, пропустив вперед национальные команды Исландии и Хорватии.

Анна Музычук – чемпионка Европы по быстрым шахматам

Чемпионат континента по шахматам прошел в Монако. Украинка Анна Музычук заняла первое место в соревнованиях по быстрым шахматам, в которых приняли участие 91 шахматистка. Львовянка Музычук набрала 9 баллов, не проиграв ни одной из 11 партий.

У Радивилова «серебро» в опорном прыжке, у Верняева – в упражнениях на брусьях

Украинские гимнасты вернулись из Монреаля (Канада), где проходил чемпионат мира по спортивной гимнастике, с двумя серебряными медалями. Их обладателями стали Игорь Радивилов (опорный прыжок) и Олег Верняев (брусья).

Ноябрь

Татьяна Мароха - серебряный призер чемпионата Украины

В Житомире на чемпионате Украины по дзюдо среди юношей и девушек до 17 лет славянская спортсменка Татьяна Мароха выиграла серебряную награду. Учащаяся славянского педагогического лицея заняла второе место в весовой категории до 63 кг, одержав досрочные победы в трех поединках и проиграв один – финальный. При этом 13-летняя Татьяна выступала на ковре против старших на 2-3 года соперниц.

В Славянске состоялось первенство по быстрым шахматам

В центре детского и юношеского творчества на базе клуба «Чигоринец» состоялось открытое первенство города по быстрым шахматам. Набрав 8 из 9 возможных очков, чемпионом первенства стал международный гроссмейстер Эдуард Андреев из Краматорска. Среди юношей лучше всех выступил ученик славянской ООШ №13 Никита Гетьман – 5 очков.

Золотые награды Синицкого и Косицы

В Хмельницком на чемпионате Украины по вольной борьбе среди юношей и девушек воспитанники славянской городской КДЮСШ завоевали две золотые награды. В весовой категории до 52 кг чемпионом Украины стал Даниил Синицкий, получивший по итогам соревнований специальный приз – «Лучший борец Украины» среди юношей. В весовой категории 100 кг первое место занял Ярослав Косица.

София Дарчук – победительница Кубка Украины по дзюдо

В Сумах в легкоатлетическом манеже на четырех татами проходили поединки открытого Кубка Украины по дзюдо среди взрослых. Обладательницей золотой медали в весовой категории до 70 кг стала 20-летняя воспитанница славянской школы дзюдо София Дарчук. Сборная Донецкой области собрала на Кубке Украины урожай из 5 медалей (2 золотые, 2 серебряные, 1 бронзовая) и заняла 3-е место в общекомандном зачете. При этом в командном зачете среди женщин сборная Донецкой области финишировала на первом месте.

«Торские игры» в Славянске

В спортивном зале славянской КДЮСШ прошел юбилейный 15-й по счету турнир по вольной борьбе «Торские игры». В соревнованиях, которые носили статус Всеукраинских, приняли участие юноши и девушки четырех возрастных категорий из Донецкой, Луганской, Харьковской и Полтавской областей, а также воспитанники школы олимпийского резерва имени Ивана Поддубного из Киева. Славянские спортсмены на турнире завоевали 20 медалей.

Декабрь

Марлос признан лучшим футболистом Украины

Лучшим футболистом чемпионата Украины был признан полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Марлос. Игрок был выбран по итогу голосования 49 профессиональных клубов Украины. В голосовании 29-летний Марлос опередил Андрея Ярмоленко («Динамо»/«Боруссия»Д) и Фреда («Шахтер»). Лучшим тренером года стал наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека.

«Шахтер» против «Ромы», «Динамо» против АЕКа

Для двух украинских клубов еврокубковый сезон продолжится весной 2018 года. «Шахтер» в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с «Ромой» (Рим, Италия). А футболисты киевского «Динамо» в 1/16 финала Лиги Европы проведут два матча с АЕКом (Афины, Греция).

Криштиану Роналду получил «Золотой мяч»

32-летний форвард сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал обладателем «Золотого мяча» 2017 года. Роналду, как и форвард «Барселоны» Лионель Месси, теперь имеет в своем активе пять почетных трофеев.

Лидерство ФК «Славянск»

В Краматорске на поле с синтетическим покрытием в Саду Бернацкого были сыграны матчи четырех туров зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. ФК «Славянск» начал чемпионат успешно, одержав четыре победы подряд и наряду с краматорским «Сапфиром» лидирует в турнире.

Бронзовая награда Божены Мальцевой

В Дрездене (Германия) на чемпионате Европы по ММА – смешанные боевые искусства, в котором приняли участие бойцы из 15 стран континента, 22-летняя воспитанница славянского бойцовского клуба «Триада» Божена Мальцева завоевала бронзовую медаль.