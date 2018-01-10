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Фотофакт

Эволюция елочных игрушек

Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей

Алексей Журавлев
10 января 2018 Просмотров: 113 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Победительница турнира в Брисбене украинка Элина Свитолина: «Я очень много и упорно работала в межсезонье, поэтому начать сезон с титула — просто потрясающе!»

Новый теннисный сезон для первой ракетки Украины Элины Свитолиной начался с победы на турнире в Брисбене (Австралия). В финальном поединке соревнований 23-летняя украинская теннисистка не оставила шансов представительнице Беларуси Александре Саснович.

Матч завершился разгромной победой Элины в двух сетах – 6:2, 6:1. Соперницы провели на корте всего 1 час и 5 минут. Стоит отметить, что в Брисбене  для Свитолиной куда сложнее складывались другие встречи, особенно полуфинальная - против Каролины Плишковой из Чехии (7:5, 7:5).

Элина Свитолина записала в свой актив юбилейный 10-й по счету победный турнир в карьере под эгидой WTA. При этом в новом опубликованном рейтинге WTA Элина совершила рывок вперед на две позиции, поднявшись с 6-го на 4-е место.

В мужской сетке соревнований в Брисбене украинский теннисист Александр Долгополов добрался до стадии четвертьфинала, где зачехлил ракетку после поединка с хозяином кортов, будущим триумфатором турнира Ником Кирьосом  (6:1, 3:6, 4:6). 

Долгополов продолжил свои выступления на Зеленом континенте на турнире в Сиднее. В первом матче соревнований он одолел сербского теннисиста Виктора Троицки (6:3, 6:7, 7:5). Это противостояние, которое длилось 2 часа и 21 минуту, запомнилось тем, что соперники играли на корте при невероятной жаре. Столбик термометра зашкаливал:  44 градуса в тени, а на корте все 60.

А в Перте (Австралия) определился победитель Кубка Хопмана-2018. Это традиционный новогодний командный турнир. В нем принимают участие по два представителя с одной страны. При этом поочередно играются мужской и женский одиночные матчи, а затем микст. В нынешнем году трофей завоевала сборная Швейцария, за которую на Кубке выступали Роже Федерер и Белинда Бенчич. В финальном сражении Швейцария со счетом 2:1 победила команду Германии (Анжелик Кербер, Александр Зверев). 

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Комментарии к статье «Элина Свитолина завоевала юбилейный трофей»

Новый теннисный сезон для первой ракетки Украины Элины Свитолиной начался с победы на турнире в Брисбене (Австралия). В финальном поединке соревнований 23-летняя украинская теннисистка не оставила шансов представительнице Беларуси Александре Саснович.

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