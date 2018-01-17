Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк

|17 января 2018
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15 января в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В основной сетке соревнований право играть получили шесть представителей Украины, из которых пять - представительницы женского пола.
После матчей первого круга, которые состоялись 15-16 января, у Украины только одна потеря: в напряженном трехсетовом поединке Катерина Козлова уступила россиянке Анастасии Павлюченковой – 6:3, 4:6, 3:6.
Элина Свитолина, Марта Костюк, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко и Александр Долгополов с побед начали свой путь на Australian Open-2018.
В среду, 17 января, ранним утром свои поединки второго круга успешно провело женское трио – Свитолина, Костюк, Бондаренко.
Катерина Бондаренко не оставила шансов Анастасии Павлюченковой, разгромив ее в двух сетах – 6:3, 6:2. В третьем круге Бондаренко встретится с Магдаленой Рыбариковой из Словакии.
Элина Свитолина в матче против Катерины Синяковой из Чехии провела на корте два часа и 14 минут. Проиграв первый сет (4:6), первая ракетка Украины записала себе в актив последующих два – 6:2, 6:1 и вышла в третий круг, где ее соперницей будет соотечественница Марта Костюк.
Эта юная 15-летняя украинская теннисистка продолжает удивлять всех своей игрой на кортах Мельбурна. Марта успешно преодолела квалификационный турнир, став самой молодой участницей основной сетки соревнований за последние 13 лет. Костюк уже успела обыграть 25-ю ракетку чемпионата Пэн Шуай из Китая - 6:2, 6:2 и Оливию Роговску из Австралии – 6:3, 7:5.
Леся Цуренко матч второго круга против Агнешки Радванськой сыграла 18 января.
Александр Долгополов уверенно пробился в третий круг соревнований, где сыграет с аргентинцем Диего Шварцманом. Первый матч на турнире первая ракетка Украины выиграл у австрийца Андреаса Хайдер-Маурера – 7:6, 6:3, 6:4.
17 января 29-летний Долгополов без проблем разобрался с австралийцем Мэттью Эбденом – 7:6, 6:3, 6:4.
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• Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк
• «Шахтер» и «Динамо» начали подготовку ко второй части сезона
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• Больше всего жалоб - от жителей Николаевской ОТГ
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• В центр города запретят въезд грузовиков
• С уборкой снега на дорогах справились
• Ртуть по-прежнему на повестке дня
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• Декоративный водоем, птичник и Торская крепость - как будет выглядеть парк «Шелковичный»
• Монетизация субсидий не затронет славянцев. Пока
• Снижение норм означает уменьшение субсидии
• Программа развития Славянска: планы на 2018 год
• Вид помощи по утрате кормильца теперь можно выбирать
• Жители Славянска присоединились к акции «принеси куклу»
• «Перлина Донеччини» осталась без дотаций
• Завхоз «Лесной сказки» считает, что содержать лагерь Славянск не в состоянии
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Комментарии к статье «Украинское дерби в Мельбурне: Свитолина против Костюк»
15 января в Мельбурне стартовал первый в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии по теннису. В основной сетке соревнований право играть получили шесть представителей Украины, из которых пять - представительницы женского пола.