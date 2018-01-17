Первое поражение «МанСити», «Марадона» в исполнении Дукуре, необъяснимые действия арбитра Шапрона

|17 января 2018
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За исключением Италии в минувший уик-энд были сыграны матчи очередных туров национальных первенств топ-5. В Англии «Манчестер Сити» после блестящей рекордной серии потерпел первое поражение в чемпионате. В центральном поединке 23 тура «горожане» уступили «Ливерпулю».
Матч на «Элфинд Роуд», за которым вживую наблюдали более 53 тысяч зрителей, завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев. При этом «Ливерпуль» до 84-й минуты выигрывал со счетом 4:1. Поражение в Ливерпуле не пошатнуло лидерские позиции подопечных Хосепа Гвардиолы. Ближайшего конкурента – «Манчестер Юнайтед» - команда Гвардиолы опережает на 12 очков.
Привлек к себе внимание скандальным финишем поединок 13 тура «Уотфорд» - «Саутгемптон» (2:2). Хозяева добились ничьей, благодаря мячу, забитому рукой на 90-й минуте.
Игрок «Уотфорда» Абдулай Дукуре (уже 7 голов) протолкнул мяч в ворота – сымитировав легкий кивок головой, но на самом деле вытянув руку навстречу мячу. Это очевидно по повторам и фотографиям. Эксперт BBC Мартин Киоун даже сказал, что Дукуре «исполнил Марадону».
Даже партнер Дукуре по «Уотфорду» Трой Дини признал, что гол забит не по правилам: «Если бы у нас работали видеоповторы, вероятно, гол бы не засчитали. Но сегодня нам повезло».
Данный эпизод еще раз подчеркнул, что футболу нужны видеоповторы. Такие очевидные ошибки не должны повторяться.
Во Франции на первый план вышел арбитр матча «Нант» - «ПСЖ» (0:1) Тони Шапрон.
Даже если вы смотрите футбол не первое десятилетие, такого вы еще наверняка не видели. В концовке встречи защитник хозяев Диего Карлос случайно задел арбитра Тони Шапрона, и тот упал на газон. Судью это настолько взбесило, что он сначала ударил игрока ногой, а потом показал ему вторую желтую и удалил с поля.
Уже на следующий день после поединка 15 января Шапрон принес извинения Диего Карлосу за свой необдуманный поступок. Следует отметить, что на данный момент Шапрон отстранен от работы, а Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) отменила вторую желтую карточку игроку «Нанта» Диего Карлосу.
В Испании не лучшим образом складываются дела у футболистов мадридского «Реала». В 19-м туре «Королевский клуб» в Мадриде уступил «Вильяреалу», увеличив отставание от «Барселоны» до 19 очков. Каталонский гранд в отчетном туре одержал непростую волевую победу (4:2) в игре с «Реалом» из Сан-Себастьяна.
23-й тур
«Ливерпуль» - «МанСити» - 4:3
«МЮ» - «Сток Сити» - 3:0
«Челси» - «Лестер» - 0:0
«Борнмут» - «Арсенал» - 2:1
«Тоттенхэм» - «Эвертон» - 4:0
Положение лидеров:1. «МанСити» - 62. 2. «МЮ» - 50. 3. «Ливерпуль» - 47. 4. «Челси» - 47. 5. «Тоттенхэм» - 44.
19-й тур
«Реал»С – «Барселона» - 2:4
«Реал»М – «Вильяреал» - 0:1
«Эйбар» - «Атлетико» - 0:1
«Депортиво» - «Валенсия» - 1:2
«Алавес» - «Севилья» - 1:0
Положение лидеров:1. «Барселона» - 51. 2. «Атлетико» - 42. 3. «Валенсия» - 40. 4. «Реал»М – 32. 5. «Вильяреал» - 31.
18-й тур
«Байер» - «Бавария» - 1:3
«Лейпциг» - «Шальке» - 3:1
«Боруссия»Д – «Вольсбург» - 0:0
«Вердер» - «Хоффенхайм» - 1:1
«Штутгарт» - «Герта» - 1:0
Положение лидеров: 1. «Бавария» - 44. 2. «Лейпциг» - 31. 3. «Шальке» - 30. «Боруссия»Д – 29. 5. «Байер» - 28.
20-й тур
«Нант» - «ПСЖ» - 0:1
«Лион» - «Анже» - 1:1
«Монпелье» - «Монако» - 0:0
«Ренн» - «Марсель» - 0:3
«Ницца» - «Амьен» - 1:0
Положение лидеров: 1. «ПСЖ» - 53. 2. «Марсель» - 44. 3. «Монако» - 43. 4. «Лион» - 42. 5. «Нант» - 33.
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За исключением Италии в минувший уик-энд были сыграны матчи очередных туров национальных первенств топ-5. В Англии «Манчестер Сити» после блестящей рекордной серии потерпел первое поражение в чемпионате. В центральном поединке 23 тура «горожане» уступили «Ливерпулю».