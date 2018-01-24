Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»

|24 января 2018
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В понедельник, 22 января, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уладили последние детали и официально объявили об обмене футболистами. Теперь армянский полузащитник Генрих Мхитарян будет выступать за лондонских «канониров», а чилийский форвард Алексис Санчес присоединился к «манкунианцам».
Обмен звездными игроками прошел без доплат. При этом рыночная стоимость Мхитаряна на данный момент в два раза ниже, чем у Санчеса. В то же время, контракт чилийца с «канонирами» заканчивался летом 2018 года. Оба футболиста заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.
Добавим, что Алексис Санчес сыграл за «Арсенал» 122 матча в английской Премьер-лиге и забил 60 голов. Мхитарян принял участие в 39 поединках «МЮ» и забил 5 голов.
Между тем в минувший уик-энд в чемпионате Англии были сыграны поединки 24 тура. Очередную победу одержал лидер национального первенства «Манчестер Сити», обыгравший «Ньюкасл» со счетом 3:1, благодаря хет-трику Серхио Агуэрро.
Этот поединок останется в памяти Александра Зинченко. 21-летний украинский хавбек впервые вышел на поле в стартовом составе «горожан» в матче английской Премьер-лиги. Своеобразный дебют получился очень удачным. Зинченко сделал 106 точных передач, что стало рекордным показателем для топ-5 лиг Европы в минувшие выходные.
Англия, 24-й тур
«Суонси» - «Ливерпуль» - 1:0
«Брайтон» - «Челси» - 0:4
«Бернли» - «МЮ» - 0:1
«Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 4:1
«МанСити» - «Ньюкасл» - 3:1
Положение лидеров: 1. «МанСити» - 65. 2. «МЮ» - 53. 3. «Челси» - 50. 4. «Ливерпуль» - 47. 5. «Тоттенхэм» - 45.
В 20-м туре чемпионата Испании на счету «Барселоны» и «Реала» разгромные победы. Каталонский гранд в гостях отгрузил пять безответных мячей в ворота «Бетиса». При этом первый тайм поединка завершился нулевой ничьей. В составе «сине-гранатовых» по два мяча забили Лионель Месси и Луис Суарес.
«Реал» забил еще больше голов в игре против «Депортиво». Королевский клуб записал себе в актив викторию со счетом 7:1. Гарет Бэйл и Криштиану Роналду стали авторами дублем. Когда Роналду забивал второй гол в матче, защитник гостей Фабиан Шер бутсой разбил ему лицо. Из-за травмы Криштиану пришлось покинуть поле.
Испания, 19-й тур
«Вильяреал» - «Леванте» - 2:1
«Бетис» - «Барселона» - 0:5
«Реал»М- «Депортиво» - 7:1
«Атлетико» - «Жирона» - 1:1
«Лас-Пальмас» - «Валенсия» - 2:1
Положение лидеров: 1. «Барселона» - 54. 2. «Атлетико» - 43. 3. «Валенсия» - 40. 4. «Реал»М – 35. 5. «Вильяреал» - 34.
В центральной игре 22 тура чемпионата Франции «Лион» одолел «ПСЖ». Во втором тайме при счете 1:1 на 4-й компенсированной минуте к основному времени Депай забил победный гол. Стоит отметить, что бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес был удален с поля на 57-й минуте за споры с арбитром.
Франция, 22-й тур
«Лион» - «ПСЖ» - 2:1
«Монако» - «Мец» - 3:1
«Кан» - «Марсель» - 0:2
«Нант» - «Бордо» - 0:1
«Ницца» - «Сент-Этьен» - 1:0
Положение лидеров: 1. «ПСЖ» - 56. 2. «Лион» - 48. 3. «Марсель» - 47. 4. «Монако» - 46. 5. «Нант» - 34.
В поединке 19 тура Бундеслиги «Бавария» проявила волю к победе в противостоянии с «Вердером» - 4:2. В составе мюнхенского клуба дубли оформили Томас Мюллер и Роберт Левандовски.
Германия, 19-й тур
«Герта» - «Боруссия»Д – 1:1
«Бавария» - «Вердер» - 4:2
«Хоффенхайм» - «Байер» - 1:4
«Фрайбург» - «Лейпциг» - 2:1
«Шальке» - «Ганновер» - 1:1
Положение лидеров: 1. «Бавария» - 47. 2. «Байер» - 31. 3. «Шальке» - 31. 4. «Лейпциг» - 31. 5. «Боруссия»М – 31.
С минимальным счетом «Наполи» и «Ювентус» выиграли свои поединки 21 тура чемпионата Италии. «Наполи» в гостях справился с «Аталантой» - 1:0. «Ювентус» в родных стенах переиграл «Дженоа» - 1:0. Клуб из Неаполя по-прежнему на вершине турнирной таблицы, опережая туринский гранд на одно очко.
В центральной встрече 21 тура «Интер» избежал поражения в игре с «Ромой» - 1:1. На гол Эль-Шаарави («Рома») хозяева ответили точным ударом Матиаса Весино за несколько минут до финального свистка.
Италия, 21-й тур
«Интер» - «Рома» - 1:1
«Лацио» - «Кьево» - 5:1
«Аталанта» - «Наполи» - 0:1
«Ювентус» - «Дженоа» - 1:0
«Сампдория» - «Фиорентина» - 3:1
Положение лидеров: 1. «Наполи» - 54. 2. «Ювентус» - 53. 3. «Лацио» - 43. 4. «Интер» - 43. 5. «Рома» - 40.
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• Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»
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• РЭС обещает закончить установку «умных» счетчиков в этом году
• Спортшкола в центре Славянска может поменять адрес
• Новую дорогу на Вокзальной пришлось раскопать
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• В деле экс-мэра Славянска Нели Штепы закончились судьи
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• Полицейские уничтожили более 15 кг наркотиков
• В Славянске пока все спокойно и с корью, и с гриппом
• В Славянске создан госпитальный округ. Что изменится для пациентов
• Что лучше: купить рамки стандартных размеров или изготовить под заказ?
• Апелляционный суд не увидел нарушений в увольнении Шалды
• В Славянске определились, какие проекты подавать в Госфонд регионального развития
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В понедельник, 22 января, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уладили последние детали и официально объявили об обмене футболистами. Теперь армянский полузащитник Генрих Мхитарян будет выступать за лондонских «канониров», а чилийский форвард Алексис Санчес присоединился к «манкунианцам».