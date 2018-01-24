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Фотофакт

Просили снега – получите

Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»

Алексей Журавлев
24 января 2018 Просмотров: 627 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новичок «Арсенала» Генрих Мхитарян: «Сбылась моя мечта, ведь я всегда мечтал играть за «Арсенал». Теперь, когда я здесь, я сделаю все для клуба, мы будем вместе творить историю».

В понедельник, 22 января, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уладили последние детали и официально объявили об обмене футболистами. Теперь армянский полузащитник Генрих Мхитарян будет выступать за лондонских «канониров», а чилийский форвард Алексис Санчес присоединился к «манкунианцам».

Обмен звездными игроками прошел без доплат. При этом рыночная стоимость Мхитаряна на данный момент в два раза ниже, чем у Санчеса. В то же время, контракт чилийца с «канонирами» заканчивался летом 2018 года. Оба футболиста заключили долгосрочные контракты с новыми клубами.

Добавим, что Алексис Санчес сыграл за «Арсенал» 122 матча в английской Премьер-лиге и забил 60 голов. Мхитарян принял участие в 39 поединках «МЮ» и забил 5 голов.

Полноценный дебют Зинченко

Между тем в минувший уик-энд в чемпионате Англии были сыграны поединки 24 тура. Очередную победу одержал лидер национального первенства «Манчестер Сити», обыгравший «Ньюкасл» со счетом 3:1, благодаря хет-трику Серхио Агуэрро.

 Этот поединок останется в памяти Александра Зинченко. 21-летний украинский хавбек впервые вышел на поле в стартовом составе «горожан» в матче английской Премьер-лиги. Своеобразный дебют получился очень удачным. Зинченко сделал 106 точных передач, что стало рекордным показателем для топ-5 лиг Европы в минувшие выходные.  

Англия, 24-й тур

«Суонси» - «Ливерпуль» -  1:0

«Брайтон» - «Челси» - 0:4

«Бернли» - «МЮ» - 0:1

«Арсенал» - «Кристал Пэлас» - 4:1

«МанСити» - «Ньюкасл» - 3:1

Положение лидеров: 1. «МанСити» - 65. 2. «МЮ» - 53. 3. «Челси» - 50. 4. «Ливерпуль» - 47. 5. «Тоттенхэм» - 45.

«Барселона» и «Реал» не замечают соперников

В 20-м туре чемпионата Испании на счету «Барселоны» и «Реала» разгромные победы. Каталонский гранд в гостях отгрузил пять безответных мячей в ворота «Бетиса». При этом первый тайм поединка завершился нулевой ничьей. В составе «сине-гранатовых» по два мяча забили Лионель Месси и Луис Суарес.

«Реал» забил еще больше голов в игре против «Депортиво». Королевский клуб записал себе в актив викторию со счетом 7:1. Гарет Бэйл и Криштиану Роналду стали авторами дублем. Когда Роналду забивал второй гол в матче, защитник гостей Фабиан Шер бутсой разбил ему лицо. Из-за травмы Криштиану пришлось покинуть поле.

Испания, 19-й тур

«Вильяреал» - «Леванте» - 2:1

«Бетис» - «Барселона» - 0:5

«Реал»М- «Депортиво» - 7:1

«Атлетико» - «Жирона» - 1:1

«Лас-Пальмас» - «Валенсия» - 2:1

Положение лидеров: 1. «Барселона» - 54. 2. «Атлетико» - 43. 3. «Валенсия» - 40. 4. «Реал»М – 35. 5. «Вильяреал» - 34.

«Лион» вырвал победу у «ПСЖ»

В центральной игре 22 тура чемпионата Франции «Лион» одолел «ПСЖ». Во втором тайме при счете 1:1 на 4-й компенсированной минуте к основному времени Депай забил победный гол. Стоит отметить, что бразильский защитник парижского клуба Дани Алвес был удален с поля на 57-й минуте за споры с арбитром.

Франция, 22-й тур

«Лион» - «ПСЖ» - 2:1

«Монако» - «Мец» - 3:1

«Кан» - «Марсель» - 0:2

«Нант» - «Бордо» - 0:1

«Ницца» - «Сент-Этьен» - 1:0

Положение лидеров: 1. «ПСЖ» - 56. 2. «Лион» - 48. 3. «Марсель» - 47. 4. «Монако» - 46. 5. «Нант» - 34.

Безоговорочное лидерство «Баварии»

В поединке 19 тура Бундеслиги «Бавария» проявила волю к победе в противостоянии с «Вердером» - 4:2. В составе мюнхенского клуба дубли оформили Томас Мюллер и Роберт Левандовски.

Германия, 19-й тур

«Герта» - «Боруссия»Д – 1:1

«Бавария» - «Вердер» - 4:2

«Хоффенхайм» - «Байер» - 1:4

«Фрайбург» - «Лейпциг» - 2:1

«Шальке» - «Ганновер» - 1:1

Положение лидеров: 1. «Бавария» - 47. 2. «Байер» - 31. 3. «Шальке» - 31. 4. «Лейпциг» - 31. 5. «Боруссия»М – 31.

Весино спас «Интер»

С минимальным счетом «Наполи» и «Ювентус» выиграли свои поединки 21 тура чемпионата Италии.  «Наполи» в гостях справился с «Аталантой» - 1:0. «Ювентус» в родных стенах переиграл «Дженоа» - 1:0. Клуб из Неаполя по-прежнему на вершине турнирной таблицы, опережая туринский гранд на одно очко.

В центральной встрече 21 тура «Интер» избежал поражения в игре с «Ромой» - 1:1. На гол Эль-Шаарави («Рома») хозяева ответили точным ударом Матиаса Весино за несколько минут до финального свистка.

Италия, 21-й тур

«Интер» -  «Рома» - 1:1

«Лацио» - «Кьево» - 5:1

«Аталанта» - «Наполи» - 0:1

«Ювентус» - «Дженоа» - 1:0

«Сампдория» - «Фиорентина» - 3:1

Положение лидеров: 1. «Наполи» - 54. 2. «Ювентус» - 53. 3. «Лацио» - 43. 4. «Интер» - 43. 5. «Рома» - 40.

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Комментарии к статье «Грандиозный обмен: Санчес отправился в «МЮ», Мхитарян – в «Арсенал»»

В понедельник, 22 января, «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» уладили последние детали и официально объявили об обмене футболистами. Теперь армянский полузащитник Генрих Мхитарян будет выступать за лондонских «канониров», а чилийский форвард Алексис Санчес присоединился к «манкунианцам».

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