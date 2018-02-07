«Сапфир» вернулся на вершину

В минувшие выходные из-за карантина были сыграны всего два матча зимнего чемпионата Донецкой области по футболу. В рамках 7 тура «Сапфир» разгромил «Энергию», а во втором субботнем поединке «Форум-Авто» в рамках 8 тура переиграл ФК «Долина».

Итак, 3 февраля в Краматорске в первой субботней встрече дня краматорская команда «Форум-Авто» одержала победу над ФК «Долина» из Славянского района. Также праздновал успех и другой краматорский клуб – «Сапфир», который с разгромным счетом победил «Энергию» из Курахово – 5:0. Эта виктория вернула «Сапфир» (16 очков) на вершину турнирной таблицы зимнего чемпионата Донецкой области. При этом потенциальным лидером соревнований остается ФК «Славянск», который имеет в своем активе 15 зачетных пунктов и одну игру в запасе.

27 января подопечные Дениса Щелкунова в поединке 6 тура не оставили шансов «Энергии» - 4:0. Голы в составе славянской команды забили Алексей Тимохин, Дмитрий Савин, Игорь Дятлов и Эдуард Стрельцов.

Результаты матчей

7-й тур

«Сапфир» - «Энергия» - 5:0 (3 февраля)

«Авангард» U-17» - «Форум-Авто» - 2:5 (27 января)

8-й тур

«Форум-Авто» - ФК «Долина» - 3:1 (3 февраля)

6-й тур

ФК «Славянск» - «Энергия» - 4:0 (27 января)

«Прометей» - «Сапфир» - 1:1 (27 января)