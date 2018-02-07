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Фотофакт

50 оттенков снежного

В Пхенчхане поднят флаг Украины

Алексей Журавлев
7 февраля 2018 Просмотров: 118 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

7 февраля, за два дня до старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) под аккомпанемент гимна Украины был торжественно поднят государственный флаг страны. Данная традиционная церемония предшествует официальному открытию и демонстрирует готовность команды к Олимпийским играм. 

В память о данном событии состоялся обмен символическими сувенирами между мэром поселка Ю Сын Мином и украинской делегацией во главе с президентом НОК Сергеем Бубкой и призером Олимпийских игр Анной Сорокиной. После чего Сергей Бубка и Анна Сорокина поставили свои подписи на стене Олимпийского перемирия.

На «белой» Олимпиаде-2018 в Пхенчхане примут участие 33 украинца. Они будут вести борьбу за медали в девяти видах спорта - биатлоне, горных лыжах, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, сноуборде, скелетоне, фигурном катании и фристайле. При этом  делегация сборной Украины на нынешних зимних Олимпийских играх будет рекордно маленькой в истории страны.

Рекорд по многочисленности сборной за всю историю «белой» Олимпиады установила команда США – 242 атлета, которые будут соревноваться во всех видах спорта. Второй по численности станет заявка сборной Канады, которую на Играх представят 226 спортсменов.

Всего более 100 олимпийцев в Пхенчхан отправили 13 стран, а 18 государств будут представлены только одним участником. При этом всего участие в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане примут 2925 спортсменов из 92 стран – абсолютный рекорд.

Двухчасовая церемония открытия Олимпиады 2018 начнется 9 февраля в 20:00 по местному времени, 13.00 - по киевскому времени на телеканале «UA:ПЕРШИЙ». 

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7 февраля, за два дня до старта зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) под аккомпанемент гимна Украины был торжественно поднят государственный флаг страны. Данная традиционная церемония предшествует официальному открытию и демонстрирует готовность команды к Олимпийским играм. 

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