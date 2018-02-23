Юношеская команда ООШ №4 представит Славянск на областном этапе волейбольной лиги

Во вторник, 20 февраля, стал известен победитель первого этапа школьной волейбольной лиги среди юношей 2001 года рождения и младше в городе Славянск. В «Финале трех» с участием ООШ №4, ООШ №5 и ООШ №11, который состоялся в спортивном зале городской КДЮСШ, победу одержала команда общеобразовательной школы №4.

Второй год подряд «золото» городских соревнований берут юноши из ООШ №4 под руководством учителя физической культуры Василия Ефремова. В нынешних соревнованиях юношеский коллектив ООШ №4 выиграл все пять встреч турнира: три победы на стадии зональных соревнований и две виктории – в «Финале трех».

Второе место заняла команда ООШ №5, третье место – ООШ №11. Стоит добавить, что в городском турнире школьной волейбольной лиги Украины приняли участие 12 юношеских команд.

Юные волейболисты ООШ №4 Славянска в марте выступят в Краматорске на 2-м этапе школьной волейбольной лиги Украины. Это будут зональные игры Донецкой области, а на кону будет стоять путевка в финал областных игр.

КУБОК УКРАИНЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

17 февраля в Черкассах состоялся большой волейбольный праздник - финалы Кубка Украины среди женщин и мужчин. В женском финале «Химик» из Южного (Одесская область) со счетом 3:0 по партиям переиграл «Галичанку-ТНЭУ» из Тернополя и в пятый раз подряд стал обладателем национального Кубка. У мужчин в финале встретились «Барком Кажаны» (Львов) и «Локомотив» (Харьков). Со счетом 3:0 победу в поединке одержал клуб из Львова, для которого это уже второй подряд трофей Кубка Украины.