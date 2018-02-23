В 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» сыграет с «Лацио»

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоялась 23 февраля в швейцарском Ньоне. На этом этапе футболисты киевского «Динамо» проведут два матча против римского «Лацио».

Первая встреча этих команд будет сыграна 8 марта в Риме, а ответная - спустя неделю - 15-го числа - в столице Украины.

Пропуск в 1/8 финала Лиги Европы подопечные Александра Хацкевича в противостоянии с АЕКом получили за счет одного мяча забитого в Афинах. Напомним, что 15 февраля в столице Греции поединок АЕК - «Динамо» завершился результативной ничьей – 1:1. Игра в Киеве 22 февраля прошла без голов – 0:0.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы

«Лацио» (Италия) – «Динамо» (Украина)

«Лейпциг» (Германия) – «Зенит» (Россия)

«Атлетико»М (Испания) – «Локомотив» (Россия)

ЦСКА (Россия) – «Лион» (Франция)

«Марсель» (Франция) – «Атлетик»Б (Испания)

«Спортинг» (Португалия) – «Виктория» (Чехия)

«Боруссия»Д (Германия) – «Зальцбург» (Австрия)

«Милан» (Италия) – «Арсенал» (Англия)

Матчи 1/8 финала Лиги Европы запланированы на 8 и 15 марта.