Элина Свитолина защитила титул в Дубае

Первая ракетка Украина Элина Свитолина во второй раз подряд выиграла престижный турнир WTA в Дубае (ОАЭ) с призовым фондом в 2,6 миллионов долларов.

В решающем поединке турнира 23-летняя теннисистка в двух сетах за 1 час и 12 минут сломила сопротивление Дарьи Касаткиной из России – 6:4, 6:0.

Для Свитолиной это второй титул в сезоне и 11-й титул WTA в карьере. Причем, для Элины это седьмой победный финал подряд.

Свитолиной также удалось повторить абсолютный рекорд Андрея Медведева по титулам. Теперь в активе как лучшего теннисиста в истории Украины, так и лучшей теннисистки Украины – по 11 трофеев.