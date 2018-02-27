Спортсменов поздравили со стипендиями

Аппаратное совещание 27 февраля стартовало торжественно: городской голова Вадим Лях вручил сертификаты на получение стипендий Славянского городского совета молодым спортсменам, которые добились выдающихся результатов в той или иной дисциплине и достойно представляют город на всеукраинских и международных аренах.

Мэр отметил, что количество стипендиатов с каждым годом увеличивается. Если в 2015 году их было восемнадцать, то в этом году стало уже тридцать. Растет и размер стипендий: до 2015 года спортсменам выплачивали по 50 гривен, а в этом году выплаты колеблются уже от 425 до 1190 гривен. Вадим Лях выразил уверенность, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем.

Добавим, что стипендия горсовета для ведущих и перспективных спортсменов была учреждена в Славянске в 2006 году. В этом году на выплату стипендий будет ежемесячно выделяться почти 22 тысячи гривен.