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Фотофакт

Масленица: из невошедшего

Спортсменов поздравили со стипендиями

Антон Скворцов
27 февраля 2018 Просмотров: 186 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
В этом году стипендиатами Славянского горсовета стали 30 молодых спортсменов.

Аппаратное совещание 27 февраля стартовало торжественно: городской голова Вадим Лях вручил сертификаты на получение стипендий Славянского городского совета молодым спортсменам, которые добились выдающихся результатов в той или иной дисциплине и достойно представляют город на всеукраинских и международных аренах.

Мэр отметил, что количество стипендиатов с каждым годом увеличивается. Если в 2015 году их было восемнадцать, то в этом году стало уже тридцать. Растет и размер стипендий: до 2015 года спортсменам выплачивали по 50 гривен, а в этом году выплаты колеблются уже от 425 до 1190 гривен. Вадим Лях выразил уверенность, что эта тенденция продолжится и в дальнейшем. 

Добавим, что стипендия горсовета для ведущих и перспективных спортсменов была учреждена в Славянске в 2006 году. В этом году на выплату стипендий будет ежемесячно выделяться почти 22 тысячи гривен.

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Комментарии к статье «Спортсменов поздравили со стипендиями»

Аппаратное совещание 27 февраля стартовало торжественно: городской голова Вадим Лях вручил сертификаты на получение стипендий Славянского городского совета молодым спортсменам, которые добились выдающихся результатов в той или иной дисциплине и достойно представляют город на всеукраинских и международных аренах.

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