Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько

Украинская теннисистка Леся Цуренко отстояла титул на турнире WTA в Акапулько (Мексика), победив в финале Штефани Фегеле из Швейцарии в трех напряженных сетах.

Цуренко проявила настоящую волю к победе в финальном поединке соревнований в Акапулько. Леся проиграла первый сет – 5:7, и неудачно начала второй – 2:4. Но затем переломила ход матча и записала себе в актив вторую партию со счетом – 7:6. В решающем третьем сете хозяйкой на корте была уже Цуренко, которая не оставила шансов сопернице – 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.

Это четвертый титул WTA в профессиональной карьере Леси Цуренко.

Начиная с 2015 года, украинская теннисистка выигрывает по одному титулу в год (2015 – Стамбул, 2016 – Гуанчжоу, 2017 – Акапулько, 2018 – Акапулько). При этом все четыре турнира, выигранных Лесей, проводились на хардовом покрытии.

Поддержать победный почин Цуренко могла еще одна представительница Украины – Катерина Бондаренко. Но дойдя до финала турнира WTA Challenger в Индиан-Уэллсе (США), она проиграла решающий поединок соревнований Саре Эррани из Италии – 4:6, 2:6. Бондаренко отлично провела стартовый отрезок встречи. Была впереди по геймам в первом сете – 4:1. Но затем в ее игре наступил провал. И как следствие - семь подряд проигранных геймов и в целом весь финал.

В обновленном рейтинге WTA обошлось без изменений в топ-10. Симона Халеп из Румынии по-прежнему на вершине, украинка Элина Свитолина - четвертая. Украину в первой сотне списка представляют также Леся Цуренко (40-я), Екатерина Козлова (62-я) и Екатерина Бондаренко, которая поднялась сразу на 10 позиций и занимает 74-е место.