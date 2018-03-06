Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько

|6 марта 2018
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Украинская теннисистка Леся Цуренко отстояла титул на турнире WTA в Акапулько (Мексика), победив в финале Штефани Фегеле из Швейцарии в трех напряженных сетах.
Цуренко проявила настоящую волю к победе в финальном поединке соревнований в Акапулько. Леся проиграла первый сет – 5:7, и неудачно начала второй – 2:4. Но затем переломила ход матча и записала себе в актив вторую партию со счетом – 7:6. В решающем третьем сете хозяйкой на корте была уже Цуренко, которая не оставила шансов сопернице – 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут.
Это четвертый титул WTA в профессиональной карьере Леси Цуренко.
Начиная с 2015 года, украинская теннисистка выигрывает по одному титулу в год (2015 – Стамбул, 2016 – Гуанчжоу, 2017 – Акапулько, 2018 – Акапулько). При этом все четыре турнира, выигранных Лесей, проводились на хардовом покрытии.
Поддержать победный почин Цуренко могла еще одна представительница Украины – Катерина Бондаренко. Но дойдя до финала турнира WTA Challenger в Индиан-Уэллсе (США), она проиграла решающий поединок соревнований Саре Эррани из Италии – 4:6, 2:6. Бондаренко отлично провела стартовый отрезок встречи. Была впереди по геймам в первом сете – 4:1. Но затем в ее игре наступил провал. И как следствие - семь подряд проигранных геймов и в целом весь финал.
В обновленном рейтинге WTA обошлось без изменений в топ-10. Симона Халеп из Румынии по-прежнему на вершине, украинка Элина Свитолина - четвертая. Украину в первой сотне списка представляют также Леся Цуренко (40-я), Екатерина Козлова (62-я) и Екатерина Бондаренко, которая поднялась сразу на 10 позиций и занимает 74-е место.
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• Славянск - «крупный город с непрозрачной властью»
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• В прошлом году бюджет Славянска превысил миллиард гривен
• В разработку стратегии развития Славкурорта включились работники науки
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• Жители Славянска сигнализируют о возможном загрязнении Казенного Торца
• Наши земляки победили в номинации всеукраинского чемпионата бригад экстренной медицинской помощи
• Полиция Славянска нашла водителя, сбежавшего с места ДТП
• Сетевое общество: новые возможности, перспективы и сферы деятельности
• Патрульная полиция приглашает славянцев разрабатывать совместные проекты
• Спасатели провели рейд по недостроям
• «Славгорводоканал» будет отключать должникам канализацию
• Раненый рецидивистом посетитель кафе умер в больнице
• Центру соцслужб прибавили штат
• Зарплату медикам дадут из местного бюджета
• Два памятника бойцам АТО стали городскими
• Бывший садик продают за полцены
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Комментарии к статье «Леся Цуренко завоевала второй трофей на турнире в Акапулько»
Украинская теннисистка Леся Цуренко отстояла титул на турнире WTA в Акапулько (Мексика), победив в финале Штефани Фегеле из Швейцарии в трех напряженных сетах.