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Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу

Алексей Журавлев
21 марта 2018 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

17-18 марта в Киеве состоялся чемпионат Украины по хортингу в разделе «поединок», на котором успешно выступили воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада».

Встречи турнира проходили на трёх коврах. В столице Украины собрались более 700 спортсменов. Нынешний чемпионат являлся отборочным к чемпионату мира – пройдет 20-23 апреля в Латвии.

На национальных соревнованиях по хортингу в составе сборной Донецкой области выступали 11 спортсменов  БК «Триада». В их активе восемь наград:

 1-е место - Владислав Шульга (60 кг), Божена Мальцева (70 кг), Денис Кутелия  (75 кг), Иван Зайцев (55 кг);

2-е место - Сергей Богович (90 кг), Сергей Ерещенко (+70 кг), Григорий Ходарин (70 кг);

3-е место - Алексей Пучков (65 кг).

Стоит добавить, что квартет славянских спортсменов – Алексей Пучков, Сергей Ерещенко, Григорий Ходарин и Иван Зайцев – по итогам национального чемпионата выполнили норматив кандидата в мастера спорта Украины.

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Комментарии к статье «Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу »

17-18 марта в Киеве состоялся чемпионат Украины по хортингу в разделе «поединок», на котором успешно выступили воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада».

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