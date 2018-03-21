Спортсмены БК «Триада» завоевали восемь медалей на чемпионате Украины по хортингу

17-18 марта в Киеве состоялся чемпионат Украины по хортингу в разделе «поединок», на котором успешно выступили воспитанники славянского бойцовского клуба «Триада».

Встречи турнира проходили на трёх коврах. В столице Украины собрались более 700 спортсменов. Нынешний чемпионат являлся отборочным к чемпионату мира – пройдет 20-23 апреля в Латвии.

На национальных соревнованиях по хортингу в составе сборной Донецкой области выступали 11 спортсменов БК «Триада». В их активе восемь наград:

1-е место - Владислав Шульга (60 кг), Божена Мальцева (70 кг), Денис Кутелия (75 кг), Иван Зайцев (55 кг);

2-е место - Сергей Богович (90 кг), Сергей Ерещенко (+70 кг), Григорий Ходарин (70 кг);

3-е место - Алексей Пучков (65 кг).

Стоит добавить, что квартет славянских спортсменов – Алексей Пучков, Сергей Ерещенко, Григорий Ходарин и Иван Зайцев – по итогам национального чемпионата выполнили норматив кандидата в мастера спорта Украины.