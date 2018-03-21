Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования

|21 марта 2018
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15 марта в спортивном зале славянской КДЮСШ состоялись матчи с участием пяти команд школьной волейбольной лиги Украины в младшей возрастной группе (2004 г.р. и младше).
В соревнованиях приняли участие ООШ №1, ООШ №4, ООШ №5, ООШ №7 и ООШ №15. Матчи турнира проходили по круговой системе. Одержав пять побед в пяти встречах, первое место заняли юные волейболисты ООШ №5 (состав команды: Александр Степанченко, Никита Ковшов, Лев Черкасов, Игорь Соколов, Лука Акимов, Марк Трухин, Илья Гузеев, Андрей Гребец; учитель физической культуры Алексей Кувичинский). Теперь этим ребятам предстоит выступить на зональных областных соревнованиях, которые состоятся в начале апреля. Кстати, уже известно, что зональные областные игры школьной волейбольной лиги Украины в старшей возрастной группе (2001 г.р. и младше) будут сыграны в Славянске в спортивном зале ДГПУ 27-28 марта.
Возвращаясь к призерам городских соревнований по волейболу в младшей возрастной группе, следует отметить, что второе место заняла ООШ №4, а третье место – ООШ №1.
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• Ямы выкопали по заказу рекламщиков
• Светильники из Германии: преимущества и особенности
• Защищаясь, женщина ударила бывшего сожителя ножом
• На Артема «минировали» «Брусничку»
• На горе Карачун открыли два новых памятника
• На рынке БЗС военные взорвали гранату из хулиганских побуждений
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• В Славянске отметили 204-й день рождения Тараса Шевченко
• Председатель Славянской РГА готов выслушать конструктивную критику
• Проект дорожной развязки на Черевковке: вопросов больше, чем ответов
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• В славянских школах появятся камеры видеонаблюдения
• Потомственная художница Олеся Вакуленко рассказала славянцам свою историю успеха
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Комментарии к статье «Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования »
15 марта в спортивном зале славянской КДЮСШ состоялись матчи с участием пяти команд школьной волейбольной лиги Украины в младшей возрастной группе (2004 г.р. и младше).