Команда юношей ООШ №5 выиграла школьные городские соревнования

15 марта в спортивном зале славянской КДЮСШ состоялись матчи с участием пяти команд школьной волейбольной лиги Украины в младшей возрастной группе (2004 г.р. и младше).

В соревнованиях приняли участие ООШ №1, ООШ №4, ООШ №5, ООШ №7 и ООШ №15. Матчи турнира проходили по круговой системе. Одержав пять побед в пяти встречах, первое место заняли юные волейболисты ООШ №5 (состав команды: Александр Степанченко, Никита Ковшов, Лев Черкасов, Игорь Соколов, Лука Акимов, Марк Трухин, Илья Гузеев, Андрей Гребец; учитель физической культуры Алексей Кувичинский). Теперь этим ребятам предстоит выступить на зональных областных соревнованиях, которые состоятся в начале апреля. Кстати, уже известно, что зональные областные игры школьной волейбольной лиги Украины в старшей возрастной группе (2001 г.р. и младше) будут сыграны в Славянске в спортивном зале ДГПУ 27-28 марта.

Возвращаясь к призерам городских соревнований по волейболу в младшей возрастной группе, следует отметить, что второе место заняла ООШ №4, а третье место – ООШ №1.