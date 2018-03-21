Александр Гвоздик – «временный» чемпион мира по боксу

18 марта в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся 12-раундовый бой в рамках полутяжелого веса (79,4 кг) между украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) и французом Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО).

Это был поединок, в котором разыгрывался титул «временного» чемпиона мира по боксу по версии WBC. 30-летний украинский боксер одержал победу единогласным решением судей – 117:111, 116:112, 118:110. Александр Гвоздик, несмотря на победу над Амаром, остался недоволен своими действиями в ринге, отметив, что недооценил соперника и провел худший бой в профессиональной карьере.

Нынешний успех позволит Гвоздику претендовать на пояс полноценного чемпиона по этой версии. Действующий чемпион WBC в полутяжелой весовой категории Адонис Стивенсон (Канада) 19 мая в Монреале встретится с Баду Джеком (Швеция).