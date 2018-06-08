|6 июня 2018
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2-3 июня в Киеве проходили поединки ежегодного престижного турнира по кикбоксингу «Kyiv Оpen Сup».
За награды боролись более 700 спортсменов из Украины, Марокко и Молдовы. Воспитанник славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) Артур Ромащенко завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 63,5 кг в разделе фулл-контакт.
Также следует добавить, что в конце мая Артур Ромащенко выиграл «бронзу» на чемпионате ФСТ «Украина» по боксу в Чернигове, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта Украины.
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7 июня 2018
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• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
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• Из-за хищения на Батюка, 54 завис лифт
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• Жители Славтяжмаша просят опорный пункт
• В славянском УЖКХ новый начальник
• Джамал Усманов побеждает техническим нокаутом
• Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса
• Покер Дудника и лидерство «Сапфира»
• В Славянске прошел турнир по дзюдо «Юный самурай-2018»
• Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу
• Семь наград славянских «вольников»
4 июня 2018
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Комментарии к статье «Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу»
2-3 июня в Киеве проходили поединки ежегодного престижного турнира по кикбоксингу «Kyiv Оpen Сup».