Артур Ромащенко стал победителем международного турнира по кикбоксингу

За награды боролись более 700 спортсменов из Украины, Марокко и Молдовы. Воспитанник славянского бойцовского клуба «Триада» (тренер Андрей Безуглый) Артур Ромащенко завоевал золотую медаль соревнований в весовой категории до 63,5 кг в разделе фулл-контакт.

Также следует добавить, что в конце мая Артур Ромащенко выиграл «бронзу» на чемпионате ФСТ «Украина» по боксу в Чернигове, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта Украины.