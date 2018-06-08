Травма помешала Лесе Цуренко вести борьбу за выход в четвертьфинал Ролан Гарроса

В Париже на грунтовых кортах вторую неделю проходят матчи Открытого чемпионата Франции по теннису. В столице Франции на турнире серии Большого шлема из представителей Украины дольше всех задержалась Леся Цуренко, которая добралась до четвертого круга.

В поединках одиночного разряда стартовали пять украинских теннисистов. С каждым кругом соревнований этот десант уменьшался. Первый круг – минус Катерины Бондаренко, второй – Сергей Стаховский и Катерина Козлова. В третьем раунде (1/16 финала) неожиданно зачехлила ракетку Элина Свитолина. Лучшая теннисистка Украины в двух сетах уступила Михаэле Бузарнеску из Румынии – 3:6, 5:7, совершив 29 невынужденных ошибок.

Лучший результат в Париже – выход в четвертый круг (1/8 финала) – на счету Леси Цуренко. В ее активе, прекрасно проведенный матч третьего раунда против 18-й ракетки мира Магдалены Рыбариковой из Словакии. Леся за 1 час и 1 минуту одержала победу в двух сетах – 6:2, 6:4.

4 июня в 1/8 финала Цуренко ждала встреча с 3-й ракеткой планеты Гарбинье Мугурусой из Испании. Теннисистки очень мало времени провели на корте. После двух проигранных геймов, Леся из-за травмы ноги вынуждена была завершить поединок – досрочная победа Мугурусы.