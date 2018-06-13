В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

|13 июня 2018
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Это был второй областной юношеский турнир по футболу памяти Юрия Скиданова с участием четырех команд.
Юрий Скиданов ушел из жизни 23 февраля 2017 года. Он был известным футболистом и тренером не только в Славянске, но и далеко за его пределами. С 1999-го по 2017-й год – главный тренер клуба «Славхлеб», который вписал свое имя в историю не только областного, но украинского футбола, выиграв огромное количество трофеев. В настоящее время уже бывший стадион «Химик» носит название – стадион имени Юрия Скиданова. Такое решение было принято на одной из ноябрьских сессий 2017 года депутатами славянского городского совета.
Символично, что футбольный газон руководство стадиона готовило аккурат к нынешним футбольным баталиям юношеских команд (2003-2004 год рождения).
10 июня, в воскресный июньский солнечный день, в Славянск приехали команды из Николаевки, Дружковки и Бахмута. Четвертым участником турнира стали его хозяева - футболисты «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск).
Регламент турнира предусматривал два полуфинальных поединка, матч за 3-е место и финал. Кроме того, юные футболисты после полуфинальных встреч могли проявить свое мастерство в индивидуальных конкурсах, а именно - в подтягивании в висе и сгибании и разгибании рук в упоре лежа – «самый сильный», жонглировании мячом (чеканка) – «самый техничный», а также в точности ударов в перекладину ворот с линии штрафной (16,5 метров) – «самый меткий».
Украшением турнира стал финальный матч. Он закончился победой футболистов «КДЮСШ-Славхлеб». Подопечные Виктора Порублева и Александра Омельченко обыграли сильный коллектив из Дружковки – команду «Альтаир» - прошлогоднего победителя соревнований.
Во время церемонии награждения вице-президент федерации футбола Донецкой области Олег Зубарев отметил, что в данном турнире есть победитель, но нет - проигравших. А президент ФК «Славхлеб» Наталья Скиданова выразила уверенность в том, что нынешние участники турнира вырастут настоящими гражданами своей страны и достойно представят Донецкую область на футбольных площадках не только Украины, а и всей планеты.
Командам-участницам были вручены сладкие призы, кубки и грамоты. Также были отмечены лучшие игроки по амплуа. Ими стали: вратарь – Кирилл Сокуренко («Альтаир»), защитник - Иван Ляшов («КДЮСШ-Славхлеб»), полузащитник - Цезарь Швайченко («КДЮСШ-1», Бахмут), нападающий – Сергей Варавин («Авангард-ТЭС»), игрок турнира – Илья Духанов («КДЮСШ-Славхлеб»). А завершился турнир, общей фотосессией.
1/2 финала
«Альтаир» (Дружковка) – «Авангард-ТЭС» (Николаевка) – 8:1
«КДЮСШ-Славхлеб» - «КДЮСШ-1» (Бахмут) – 1:1, пен. 5:4
Матч за 3-е место
«КДЮСШ-1» - «Авангард-ТЭС» - 2:1
Финал
«КДЮСШ-Славхлеб» - «Альтаир» - 2:0
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8 июня 2018
• У Нели Штепы - новая коллегия судей
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• Жители Славянска просят «остановить коммунальный беспредел»
• Старогородское кладбище открывает тайны истории Славянска
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7 июня 2018
• В Славянске впервые прошел фестиваль семьи
• Память погибших летчиков почтили фестивалем воздушных змеев
• Скоро в Славянске появятся три новых мурала
• Сергей Гусак: «Пишу не техникой, а настроением»
• Как в «Шелковичном» отмечали «32-е мая»
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Это был второй областной юношеский турнир по футболу памяти Юрия Скиданова с участием четырех команд.