В Славянске состоялся турнир по футболу памяти Юрия Скиданова

Это был второй областной юношеский турнир по футболу памяти Юрия Скиданова с участием четырех команд.

Юрий Скиданов ушел из жизни 23 февраля 2017 года. Он был известным футболистом и тренером не только в Славянске, но и далеко за его пределами. С 1999-го по 2017-й год – главный тренер клуба «Славхлеб», который вписал свое имя в историю не только областного, но украинского футбола, выиграв огромное количество трофеев. В настоящее время уже бывший стадион «Химик» носит название – стадион имени Юрия Скиданова. Такое решение было принято на одной из ноябрьских сессий 2017 года депутатами славянского городского совета.

Символично, что футбольный газон руководство стадиона готовило аккурат к нынешним футбольным баталиям юношеских команд (2003-2004 год рождения).

10 июня, в воскресный июньский солнечный день, в Славянск приехали команды из Николаевки, Дружковки и Бахмута. Четвертым участником турнира стали его хозяева - футболисты «КДЮСШ-Славхлеб» (Славянск).

Регламент турнира предусматривал два полуфинальных поединка, матч за 3-е место и финал. Кроме того, юные футболисты после полуфинальных встреч могли проявить свое мастерство в индивидуальных конкурсах, а именно - в подтягивании в висе и сгибании и разгибании рук в упоре лежа – «самый сильный», жонглировании мячом (чеканка) – «самый техничный», а также в точности ударов в перекладину ворот с линии штрафной (16,5 метров) – «самый меткий».

Украшением турнира стал финальный матч. Он закончился победой футболистов «КДЮСШ-Славхлеб». Подопечные Виктора Порублева и Александра Омельченко обыграли сильный коллектив из Дружковки – команду «Альтаир» - прошлогоднего победителя соревнований.

Во время церемонии награждения вице-президент федерации футбола Донецкой области Олег Зубарев отметил, что в данном турнире есть победитель, но нет - проигравших. А президент ФК «Славхлеб» Наталья Скиданова выразила уверенность в том, что нынешние участники турнира вырастут настоящими гражданами своей страны и достойно представят Донецкую область на футбольных площадках не только Украины, а и всей планеты.

Командам-участницам были вручены сладкие призы, кубки и грамоты. Также были отмечены лучшие игроки по амплуа. Ими стали: вратарь – Кирилл Сокуренко («Альтаир»), защитник - Иван Ляшов («КДЮСШ-Славхлеб»), полузащитник - Цезарь Швайченко («КДЮСШ-1», Бахмут), нападающий – Сергей Варавин («Авангард-ТЭС»), игрок турнира – Илья Духанов («КДЮСШ-Славхлеб»). А завершился турнир, общей фотосессией.

1/2 финала

«Альтаир» (Дружковка) – «Авангард-ТЭС» (Николаевка) – 8:1

«КДЮСШ-Славхлеб» - «КДЮСШ-1» (Бахмут) – 1:1, пен. 5:4

Матч за 3-е место

«КДЮСШ-1» - «Авангард-ТЭС» - 2:1

Финал

«КДЮСШ-Славхлеб» - «Альтаир» - 2:0