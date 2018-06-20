|20 июня 2018
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Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко включили в международный зал славы бокса. Данное событие произошло в Канастоте (США).
По традиции, 46-летний Виталий оставил музею отпечаток своего кулака. Он стал первым украинским членом международного зала славы бокса.
Виталий Кличко победил в голосовании с первой попытки в номинации «Современные боксеры» (те, кто провели последний бой не раньше 1989 года). Изначально на победу претендовали 32 кандидата, из них путем голосования выбрали трех членов Зала славы. Кроме Виталия подобной чести удостоились Эрик Моралес и Рональд Райт.
Международный зал боксерской славы создан в США для выражения благодарности тем, кто сделал большой вклад в развитие этого вида спорта.
18 июня была поставлена точка в выборе места проведения финала Всемирной боксерской Суперсерии между чемпионом мира по версии по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и российским чемпионом по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым. Данный бой состоится 21 июля в Москве.
Между тем, 17 июня украинец Артем Далакян (17-0, 12 КО) защитил титул чемпиона мира WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Его соперником был Сиричаи Тайен (50-4, 35 КО) из Таиланда. Далакян выиграл техническим нокаутом в 8-м раунде. При этом Сиричаи в 5, 7 и 8-м раундах побывал а нокдаунах. Бой состоялся в Киеве на вертолетной площадке. Стоит отметить, что ринг-анонсером поединка был знаменитый Майкл Баффер.
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Комментарии к статье «Отпечатки кулака Кличко, Усик боксирует в Москве и защита титула Далакяна»
Экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Виталия Кличко включили в международный зал славы бокса. Данное событие произошло в Канастоте (США).