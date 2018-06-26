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Неэстетично и небезопасно

ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»

Алексей Журавлев
26 июня 2018 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На матч 8 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд ФК «Славянск» отправился в Краматорск, чтобы сыграть с одним из лидеров турнира командой «Форум-Авто».

Встреча прошла на поле с синтетическим покрытием в Саду Бернацкого. Она получилась боевой и завершилась результативной ничьей – 1:1. Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала на 70-минуте отличился играющий тренер ФК «Славянск» Денис Щелкунов, реализовавший выход один на один с голкипером краматорского клуба Дмитрием Гордиенко. «Форум-Авто» отыгрался на 84-й минуте. Точный удар нанес Евгений Панасюк.

В поединке 9-го тура ФК «Славянск» в субботу, 30 июня, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова проведет матч против команды «Хлебороб» (Новоалександровка).

Результаты 8 тура

«Прометей» – «Энергия» - 6:1

«ДВУОР-Бахмут» – «Долина» 2:2

 «Хлебороб» - «Локомотив» - 1:1

«Форум-Авто» - ФК «Славянск» -  1:1

КУБОК ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

1/2 финала

«Сапфир» (Краматорск) – «Форум-Авто» (Краматорск) – 4:3 (2:1)

«Шахтер»  (Родинское) – «Прометей» (Великая Новоселка) – 1:0 (1:6)

В скобках указаны результаты первых матчей

Финал

28 июня, 17.00, Краматорск, стадион «Прапор»

«Сапфир» - «Прометей»

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Комментарии к статье «ФК «Славянск» отбирает очки у «Форум-Авто»»

На матч 8 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд ФК «Славянск» отправился в Краматорск, чтобы сыграть с одним из лидеров турнира командой «Форум-Авто».

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