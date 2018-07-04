|4 июля 2018
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Данные соревнования, в которых приняли участие 13 славянских спортсменов (всего 300 атлетов разных возрастных и весовых категорий), состоялись в курортном поселке Юрьевка (Мангушский район, Донецкая область) на базе СК «Олимп».
В активе славянских силачей 10 наград (5-5-0). Победителями областного чемпионата стали Игорь Погорелов (пауэрлифтинг, жим лежа), Юрий Брыжашов (жим лежа, ветераны), Виктор Черкашенинов (пауэрлифтинг) и Руслан Тертышный (жим лежа). Серебряные медали соревнований завоевали Юрий Брыжашов (жим лежа, мужчины), Виктор Черкашенинов (жим лежа), Дмитрий Приходько (жим лежа), Кристина Грановская (пауэрлифтинг) и Данил Бессонов (пауэрлифтинг).
При этом Игорь Погорелов установил рекорд Донецкой области в жиме штанги лежа – 210 кг.
В шаге от пьедестала остались Виктор Лобко, Руслан Ермоленко, Максим Мироненко, Игорь Китаев, Денис Колесник, Андрей Белоусов.
Подготовили спортсменов к чемпионату Юрий Брыжашов,Виктор Чекрашенинов, Андрей Приходько, Владимир Рожанский, Алексей Позднухов.
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Комментарии к статье «Чемпионат Донецкой области по пауэрлифтингу и жиму лежа»
Данные соревнования, в которых приняли участие 13 славянских спортсменов (всего 300 атлетов разных возрастных и весовых категорий), состоялись в курортном поселке Юрьевка (Мангушский район, Донецкая область) на базе СК «Олимп».