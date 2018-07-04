Уверенная победа Ярослава Ефимцева

В рамках боксерского гала-вечера состоялись 11 поединков, в одном из которых на ринг вышел воспитанник федерации бокса и кикбоксинга Славянска (тренер Владимир Рюмин) Ярослав Ефимцев (91 кг, локомотивное депо). Ярослав одержал победу единогласным решением судей в бою против Ярослава Мануйлова из Селидово (Донецкая область). Он выиграл трехраундовый поединок, отправив соперник в нокдаун в первой трехминутке.