Восемь наград славянских «вольников»

|4 июля 2018
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29 июня - 1 июля в Киеве состоялся открытый Всеукраинский турнир по греко-римской и вольной борьбе среди юношей и молодежи до 20 лет (три возрастные категории), в котором приняли участие 320 спортсменов из Украины, Молдовы и Беларуси.
Поединки соревнований проходили на четырех коврах. Воспитанники славянской КДЮСШ завоевали восемь медалей, из которых четыре золотых и четыре бронзовые:
1-е место – Гавриил Никитин (45 кг, ООШ №9), Данил Синицкий (57 кг, ООШ №9), Кирилл Шарапов (55 кг, ООШ №9), Ярослав Косица (85 кг, ООШ №9);
3-е место – Данил Зайцев (44 кг, ООШ №9), Никита Никитин (48 кг, ООШ №4), Эдуард Пшеничный (45 кг, ООШ №9), Анатолий Гусев (48 кг, ООШ №1).
Подготовили славянских спортсменов к турниру Николай Чурай, Сергей Слепушкин, Виталий Жданов.
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• Александр Куць пообещал закончить инфраструктурные проекты и навести порядок в кадровой политике
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• Акция протеста 5 июля отменяется
• «Сам дурак» и вновь полиция: на аппаратных совещаниях продолжаются скандалы
• Как это было: освобождение Славянска глазами военных
• Славянск 4 года спустя: сравнение на уровне «холодильника»
3 июля 2018
• Сучасна Укрпошта – поштово-фінансова компанія, яка здатна задовольнити побажання і потреби споживачів
29 июня 2018
• Как ходят троллейбусы на Славкурорт
• УЖКХ Славянска озаботилось открытыми колодцами
• Жители Голубовки лишились быттехники
• На Старогородском кладбище начинается вторая фаза очистки
• За три недели - семь боевиков
• Сжигание стерни на полях приводит к уголовной ответственности
• Штепа просит защитить ее честь и достоинство от Ирины Геращенко
• Содержателю наркопритона инкриминируют три уголовных статьи
• Житель Славянска «заминировал» собственный дом
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• «Славгорводоканал» ответил на обвинение в разрушении детской площадки
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Комментарии к статье «Восемь наград славянских «вольников»»
29 июня - 1 июля в Киеве состоялся открытый Всеукраинский турнир по греко-римской и вольной борьбе среди юношей и молодежи до 20 лет (три возрастные категории), в котором приняли участие 320 спортсменов из Украины, Молдовы и Беларуси.