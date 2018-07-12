Ярослав Ефимцев – лучший спортсмен, Владимир Рюмин – лучший тренер Донецкой области в июне 2018 года

Департамент семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации традиционно определяет лучших спортсменов месяца в трех категориях: в олимпийских, неолимпийских видах спорта, видах спорта среди лиц с инвалидностью, которые достигли выдающихся результатов на международных и национальных соревнованиях.

В категории неолимпийских видов спорта лучшим спортсменом июня стал 23-летний Ярослав Ефимцев из Славянска, кандидат в мастера спорта по кикбоксингу, обладатель Кубка мира по кикбоксингу по версии WAKO (14-17 июня, Римини, Италия).

Награда лучшего тренера в категории неолимпийских видов спорта досталась славянскому тренеру-преподавателю по кикбоксингу Владимиру Рюмину.

Стоит отметить, что в категории неолимпийских видов спорта лучшим спортсменом и тренером апреля 2018 года были признаны Сергей Богович и Андрей Безуглый из Славянска.