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Фотофакт

Под мирным небом

Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»

Алексей Журавлев
11 июля 2018 Просмотров: 185 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В субботу, 7 июля, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова  состоялся матч 10 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд, в котором встречались ФК «Долина» и ФК «Славянск».

Поединок завершился победой номинальных гостей – футбольного клуба «Славянск» - со счетом 3:1. После безголевого первого тайма счет в начале второй половины игры ударом с пенальти открыл игрок ФК «Славянск» Илья Терентьев. Довольно быстро ФК «Долина» сравнял счет. Исход встречи решил хавбек славянского клуба Эдуард Стрельцов, которому удалось оформить дубль в заключительные 20 минут матча. Для подопечных Дениса Щелкунова эта победа стала четвертой в чемпионате.

Результаты 10 тура

«Долина» - «Славянск» - 1:3

«Хлебороб» - «Сапфир» - 0:2

«Энергия» - «Авангард U-19» - 1:1

«Локомотив» - «ДВУОР-Бахмут» - 0:1

 «Форум-Авто» - «Шахтер»Р – 1:2

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Комментарии к статье «Дубль Стрельцова и четвертая победа ФК «Славянск»»

В субботу, 7 июля, в Славянске на стадионе имени Юрия Скиданова  состоялся матч 10 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд, в котором встречались ФК «Долина» и ФК «Славянск».

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