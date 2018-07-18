Франция – двукратный чемпион мира по футболу

15 июля новым чемпионом мира по футболу стала сборная Франции, которая в финальном поединке переиграла Хорватию.

Франция вышла в финал мундиаля 10 июля после победы с минимальным счетом (1:0) над Бельгией. Соперник подопечных Дидье Дешама определялся 11 июля во второй полуфинальной паре мирового чемпионата Англия – Хорватия. «Клетчатые» проявили волю к победе и, проведя в плей-офф очередные, кстати, третьи подряд 120 минут игрового времени, вышли в финал. По итогам двух экстра-таймов Хорватия была сильнее Англии – 2:1.

15 июля. Решающий матч мундиаля. Франция против Хорватии. Итоговый результат встречи 4:2 в пользу французских футболистов. Ко второму триумфу в истории французского футбола на мировых первенствах команду привел Дидье Дешам. Тот самый Дешам, который руководил национальной командой на поле на домашнем чемпионате мира-1998, когда «трехцветные» впервые стали сильнейшей сборной планеты. И теперь Дешам стоит в одном ряду с Марио Загало (Бразилия) и Францем Беккенбауэром (Германия). Данная тройка побеждала на мировых мундиалях и как игрок, и как наставник.

Финальный поединок Франция – Хорватия выдался обильным на голы. Сборные забили шесть мячей и почти повторили результат самого результативного финала, когда в 1958 году Бразилия и Швеция выдали суперматч – 5:2.

Что же касается в целом результативности на нынешнем турнире, то в 64 играх было забито 169 мячей. До абсолютного рекорда ЧМ-1998 и ЧМ-2014 (на обоих мундиалях 171 гол) не хватило всего трех мячей. При этом в 64 встречах была зафиксирована лишь одна нулевая ничья: на стадии группового этапа в матче Франция – Дания.

Также стоит отметить, что из 169 мячей 73 были забиты со стандартов. После угловых, штрафных ударов и пенальти команды забивали 43 процента голов.

Последний комплект медалей чемпионата-2018 достался футболистам сборной Бельгии, игра которой впечатлила многих любителей и специалистов футбола, включая знаменитого голландца Рууда Гуллита. В матче за 3-е место Бельгия во второй раз на турнире обыграла Англию. Правда, если в группе со счетом 1:0, то в игре за «бронзу» - со счетом 2:0.

ФИНАНСЫ ЧЕМПИОНАТА

Франция получит 38 млн. долларов, Хорватия – на 10 млн. меньше

Призовые от Международной федерации футбола (ФИФА) между ассоциациями из числа участников чемпионата мира-2018 будут распределены следующим образом:

Франция (1-е место) – 38 млн. $;

Хорватия (2-е место) – 28 млн. $;

Бельгия (3-е место) – 24 млн. $;

Англия (4-е место) – 22 млн. $;

Уругвай, Бразилия, Россия, Швеция (5-е – 8-е места) – по 16 млн. $;

Колумбия, Испания, Швейцария, Япония, Дания, Мексика, Португалия, Аргентина (9-е – 16-е места) – по 12 млн. $;

Иран, Саудовская Аравия, Перу, Нигерия, Сербия, Корея, Тунис, Сенегал, Германия, Польша, Марокко, Австралия, Исландия, Коста-Рика, Египет, Панама (17-е – 32-е места) – по 8 млн. $.

Также стало известно, что в рамках FIFA World Cup Benefits Program, за каждый день пребывания футболиста на чемпионате мира его клуб получит около 7 250 тысяч евро.

Топ-10 клубов по выплатам от ФИФА за игроков на ЧМ-2018:

1. «Манчестер Сити» – 4 416 865 евро;

2. «Реал» – 4 316 180 евро;

3. «Челси» – 3 964 030 евро;

4. «Тоттенхэм» – 3 842 548 евро;

5. «Барселона» – 3 658 374 евро;

6. «ПСЖ» – 3 609 581 евро;

7. «Манчестер Юнайтед» – 3 348 319 евро;

8. «Монако» – 3 002 468 евро;

9. «Атлетико» – 2 671 516 евро;

10. «Ювентус» – 2 510 621 евро.