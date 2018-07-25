Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Боксеры провели в ринге 12 раундов. Преимущество Усика над Гассиевым было огромным. Александр был очень быстр на ногах и сбивал редкие атаки Мурата своими сериями. И после боя президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов четко подметил: «Усик боксировал, как Али: порхал, как бабочка, и жалил, как пчела». Со счетом 120:108, 119:109, 119:109 судьи отдали победу украинскому боксеру, который стал первым в Украине и единственным в мире на данный момент абсолютным чемпионом мира.

Теперь 31-летний Саша владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Кроме того, в Москве ему также был вручен пояс журнала The Ring и перый в истории трофей Мохаммеда Али, который Усик получил из рук супруги легендарного боксера Лонни Али.

Согласно условиям контракта на поединок Усик-Гассиев был запланирован матч-реванш. Необходим ли он после такой убедительной победы Усика, большой вопрос. Но американский тренер Гассиева Абель Санчес в дальнейшем рассчитывает увидеть второй бой своего подопечного с Александром. Сейчас же в планах Усика поединок против британца Тони Беллью. Оба боксера уже выразили устную готовность в ближайшее время встретиться на ринге.