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Дорожное покрытие

Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу

Алексей Журавлев
25 июля 2018 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Александр Усик уверенно выиграл бой у Мурата Гассиева, для которого это поражение стало первым в профессиональной карьере.

21 июля в Москве на арене СК «Олимпийский» Александр Усик (15-0, 11 КО) одержал безоговорочную победу в финале Всемирной боксерской суперсерии WBSS над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) из России.

Боксеры провели в ринге 12 раундов. Преимущество Усика над Гассиевым было огромным. Александр был очень быстр на ногах и сбивал редкие атаки Мурата своими сериями. И после боя президент Национальной лиги профи-бокса Украины Михаил Завьялов четко подметил: «Усик боксировал, как Али: порхал, как бабочка, и жалил, как пчела». Со счетом 120:108, 119:109, 119:109 судьи отдали победу украинскому боксеру, который стал первым в Украине и единственным в мире на данный момент абсолютным чемпионом мира.

Теперь 31-летний Саша владеет чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, WBO и IBF в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). Кроме того, в Москве ему также был вручен пояс журнала The Ring и перый в истории трофей Мохаммеда Али, который Усик получил из рук супруги легендарного боксера Лонни Али.

Согласно условиям контракта на поединок Усик-Гассиев был запланирован матч-реванш. Необходим ли он после такой убедительной победы Усика, большой вопрос. Но американский тренер Гассиева Абель Санчес в дальнейшем рассчитывает увидеть второй бой своего подопечного с Александром. Сейчас же в планах Усика поединок против британца Тони Беллью. Оба боксера уже выразили устную готовность в ближайшее время встретиться на ринге. 

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Комментарии к статье «Порхал, как бабочка, и жалил, как пчела. Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира по боксу»

21 июля в Москве на арене СК «Олимпийский» Александр Усик (15-0, 11 КО) одержал безоговорочную победу в финале Всемирной боксерской суперсерии WBSS над Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО) из России.

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