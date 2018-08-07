Киевский «автобус», гол Вербича, «Александрия» на вершине

В новом сезоне «Динамо» и «Шахтер» уже сыграли дважды с интервалом в 13 дней. Первая встреча состоялась 21 июля в Одессе в матче за Суперкубок страны. Динамовцы были сильнее «горняков» - 1:0. Тогда в Южной Пальмире исход противостояния решила одна ошибка Андрея Пятова.

3 августа очередная битва грандов украинского футбола. В Киеве на НСК «Олимпийский» собралась солидная аудитория зрителей – более 46 тысяч зрителей. И вновь матч прошел по заранее известному сценарию, в котором все решил один мяч. На 64-й минуте «стандарт» хозяев принес результат: Вербич пробил со «второго этажа» в ближний угол, а Пятов не справился с несильным ударом.

Что же до сценария, то «Шахтер» по традиции играл первым номером, контролировал мяч и игру (35 против 18 минут - владение мячом, 607 против 298 - передачи, 6 против 2 - угловые, 12 против 9 – удары по воротам). Но преодолеть динамовский «автобус», а может быть и «бронепоезд», «горнякам» в очередной раз оказалось не под силу. Подопечные Александра Хацкевича очень плотно располагались вблизи собственной штрафной, в два эшелона, не позволяя игрокам донецкого клуба зачастую даже поднять головы.

И все же «Шахтер» имел свои моменты, но их было очень мало. При этом, как и в матче за Суперкубок Украины, «горняки» в поединке национального чемпионата могли вполне рассчитывать на пенальти, но рефери не решился указать на «точку», а ведь нарушение Морозюка на Алане Патрике было более чем очевидным.

Третья победа «Динамо» на старте чемпионата. И третья – со счетом 1:0. Между тем, динамовцы находятся только на втором месте. Также три виктории в активе «Александрии», которая в нынешнем туре в гостях справилась с «Десной». И за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей именно подопечные Владимира Шарана возглавляют турнирную таблицу чемпионата. При этом победная серия «Александрии» с учетом минувшего сезона составляет восемь матчей, а беспроигрышная – 15.

Результаты 3 тура

«Динамо» - «Шахтер» - 1:0 (Вербич, 64)

«Ворскла» - «Львов» - 1:0 (Карека, 83)

«Заря» - «Черноморец» - 1:1 (Рафаэль, 23 – Савченко, 59)

«Карпаты» - «Олимпик» - 2:2 (Ди Франко, 32, Швед, 36 – Кравченко, 58, Тейшейра, 87)

«Арсенал» - «Мариуполь» - 1:2 (Нгейитала, 22 - Фомин, 36 (пен.), Борячук, 44)

«Десна» - «Александрия» - 0:2 (Банада, 6, Бондаренко, 53)

Анонс 4 тура

10 августа

«Олимпик» - «Львов» 19:00, «Футбол 1»

11 августа

«Шахтер» - «Ворскла» 19:30, «Футбол 2»

12 августа

«Александрия» - «Арсенал» 17:00, «Футбол 1»

«Карпаты» - «Заря» 17:00, «ZIK»

«Черноморец» - «Десна» 19:30, «Футбол 1»

26 сентября

«Мариуполь» - «Динамо»