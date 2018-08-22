Маринова завоевала «золото», Киптенко – «серебро»

19 августа в Харькове состоялся традиционный 33-й по счету международный легкоатлетический марафон «Освобождение» и бег по шоссе, посвященный Дню города и Дню независимости Украины.

В соревнованиях на дистанциях 3 км, 10 км, 21 км и 42 км 195 м приняли участие около пяти тысяч спортсменов профессионалов, любителей, спортсменов-инвалидов, представители городов Украины и стран ближнего зарубежья, которые преодолевали километры по улицам города, финишируя на стадионе «Динамо».

В абсолютном забеге марафона среди женщин второе место заняла 30-летняя спортсменка из Славянска Яна Киптенко. Дистанцию 42 км 195 метра Яна пробежала за три часа и 30 минут.

В возрастной категории 40+ полумарафона (21 км) блестяще выступила еще одна представительница Славянска – Татьяна Маринова, которая стала его победительницей.