Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко

|29 августа 2018
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Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко опубликовал полный список игроков, которых вызвал на ближайшие сборы перед стартом в Лиге наций.
В него вошли 24 футболиста, из которых 16 - представляют национальный чемпионат. Остальные восемь – легионеры из клубов Испании, Греции, Бельгии, Германии и Англии. Что же касается представительства клубов, то в этом аспекте пальму первенства удерживают «Шахтер» и «Динамо». У «горняков» - семь игроков, изначально столько же было и у «Динамо». Но когда выяснилось, что Артем Беседин из-за травмы выбыл из строя, пришлось вызывать в лагерь сборной Евгения Селезнева из турецкого «Акхисара». Для Андрея Цурикова и Олега Данченко нынешние вызовы в главную команду страны премьерные. Кроме того, в резервном списке фигурирует Василий Кравец («Луго», Испания).
Сбор национальной команды стартует 3 сентября в Киеве. А уже 6 сентября подопечные Шевченко сыграют в гостях против Чехии, а через три дня, 9-го числа, во Львове встретятся со Словакией. Это дебютные матчи для национальных сборных в новом европейском турнире – Лиге наций.
А вот, как выглядит полный список футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к поединкам с Чехией и Словакией.
Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес»);
Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия), Андрей Цуриков («Александрия»);
Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);
Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Евгений Селезнев («Акхисар», Турция).
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• Ульяна Супрун в Краматорске пообещала зарплату в 12 тысяч для работников «скорой»
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Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко опубликовал полный список игроков, которых вызвал на ближайшие сборы перед стартом в Лиге наций.