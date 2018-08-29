Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко

Тренерский штаб сборной Украины во главе с Андреем Шевченко опубликовал полный список игроков, которых вызвал на ближайшие сборы перед стартом в Лиге наций.

В него вошли 24 футболиста, из которых 16 - представляют национальный чемпионат. Остальные восемь – легионеры из клубов Испании, Греции, Бельгии, Германии и Англии. Что же касается представительства клубов, то в этом аспекте пальму первенства удерживают «Шахтер» и «Динамо». У «горняков» - семь игроков, изначально столько же было и у «Динамо». Но когда выяснилось, что Артем Беседин из-за травмы выбыл из строя, пришлось вызывать в лагерь сборной Евгения Селезнева из турецкого «Акхисара». Для Андрея Цурикова и Олега Данченко нынешние вызовы в главную команду страны премьерные. Кроме того, в резервном списке фигурирует Василий Кравец («Луго», Испания).

Сбор национальной команды стартует 3 сентября в Киеве. А уже 6 сентября подопечные Шевченко сыграют в гостях против Чехии, а через три дня, 9-го числа, во Львове встретятся со Словакией. Это дебютные матчи для национальных сборных в новом европейском турнире – Лиге наций.

А вот, как выглядит полный список футболистов сборной Украины, которые будут готовиться к поединкам с Чехией и Словакией.

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер»), Денис Бойко («Динамо»), Андрей Лунин («Леганес»);

Защитники: Ярослав Ракицкий, Сергей Кривцов, Олег Данченко, Николай Матвиенко (все — «Шахтер»), Никита Бурда («Динамо»), Александр Караваев («Заря»), Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Евгений Макаренко («Андерлехт», Бельгия), Андрей Цуриков («Александрия»);

Полузащитники: Евгений Коноплянка («Шальке», Германия), Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Тарас Степаненко, Марлос (оба — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Виталий Буяльский, Владимир Шепелев (все — «Динамо»), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Руслан Малиновский («Генк», Бельгия);

Нападающие: Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Евгений Селезнев («Акхисар», Турция).