|29 августа 2018
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27 августа на кортах Национального теннисного центра Нью-Йорка стартовал последний в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат США, он же US Open. И сразу же шесть украинских теннисисток вступили в борьбу в женской одиночной сетке соревнований.
Это абсолютный рекорд Украины по представительству теннисисток на US Open. Первый круг успешно преодолели Элина Свитолина, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. А вот Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская потерпели поражения в стартовых поединках и зачехлили ракетки.
Для выхода во второй круг Свитолине пришлось сыграть три сета против хозяйки кортов Сакии Викери – 6:3, 1:6, 6:1. Также три сета, правда, не полных, понадобилось дебютантке US Open 21-летней Ангелине Калининой для победы над представительницей Лихтенштейна Катинкой Фон Дайхманн – 1:6, 7:6, 5:2. Как видим, Фон Дайхманн, проигрывая в третьем сете 2:5, отказалась от дальнейшей борьбы. Порадовала Леся Цуренко. Со счетом 6:3, 6:2 она деклассировала на старте турнира бельгийку Алисон ван Эйтвайк.
Что же касается представителей Украины в мужской одиночной сетке, то впервые за последние десять лет там не оказалось ни одного украинского теннисиста. Александр Долгополов из-за травмы пропускает турнир, а Сергей Стаховский и Илья Марченко не прошли сито квалификации.
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• На Дне города выступит «Скрябин»
• Андрей Лунин перешел в «Леганес»
• На улице Шевченко запретили останавливаться
• Водоснабжение Артема стало налаживаться
• Выбор Андрея Шевченко: 7 «горняков», дебют Цурикова и Данченко
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• Женщину сбили на пешеходном переходе: полиция ищет свидетелей
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Комментарии к статье «Женский рекорд Украины на US Open»
27 августа на кортах Национального теннисного центра Нью-Йорка стартовал последний в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат США, он же US Open. И сразу же шесть украинских теннисисток вступили в борьбу в женской одиночной сетке соревнований.