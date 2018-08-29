Женский рекорд Украины на US Open

27 августа на кортах Национального теннисного центра Нью-Йорка стартовал последний в сезоне турнир серии «Большого шлема» - Открытый чемпионат США, он же US Open. И сразу же шесть украинских теннисисток вступили в борьбу в женской одиночной сетке соревнований.

Это абсолютный рекорд Украины по представительству теннисисток на US Open. Первый круг успешно преодолели Элина Свитолина, Леся Цуренко и Ангелина Калинина. А вот Катерина Бондаренко, Катерина Козлова и Даяна Ястремская потерпели поражения в стартовых поединках и зачехлили ракетки.

Для выхода во второй круг Свитолине пришлось сыграть три сета против хозяйки кортов Сакии Викери – 6:3, 1:6, 6:1. Также три сета, правда, не полных, понадобилось дебютантке US Open 21-летней Ангелине Калининой для победы над представительницей Лихтенштейна Катинкой Фон Дайхманн – 1:6, 7:6, 5:2. Как видим, Фон Дайхманн, проигрывая в третьем сете 2:5, отказалась от дальнейшей борьбы. Порадовала Леся Цуренко. Со счетом 6:3, 6:2 она деклассировала на старте турнира бельгийку Алисон ван Эйтвайк.

Что же касается представителей Украины в мужской одиночной сетке, то впервые за последние десять лет там не оказалось ни одного украинского теннисиста. Александр Долгополов из-за травмы пропускает турнир, а Сергей Стаховский и Илья Марченко не прошли сито квалификации.