 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Собственное имя города

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

Алексей Журавлев
5 сентября 2018 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Атакующий полузащитник «Мидтьюланда» и молодежной сборной Дании Миккель Дуэлунд подписал контракт с «Динамо». 21-летний футболист будет играть в киевской команде под 99 номером. При этом Дуэлунд, за которым селекционеры столичного клуба наблюдали, как минимум сезон, не только первый датский, но и первый скандинавский легионер в истории «Динамо».

Донецкий «Шахтер» после победы над «Мариуполем» в 7 туре стал единоличным лидером чемпионата Украины по футболу.

Поспособствовали этому и футболисты «Львова», которым удалось отобрать очки у «Александрии». Несмотря на провальный первый тайм, «Александрия» проявила характер и отыграла два мяча. Подопечные Владимира Шарана увезли из Львова очко, и теперь отстают от «горняков» на два зачетных пункта.

«Шахтер» записал себе в актив дежурную победу, переиграв «Мариуполь». Один из двух голов в ворота приазовской команды забил Жуниор Мораес после передачи Исмаили. Для Мораеса это седьмой гол в нынешнем чемпионате и бразильский форвард донецкого клуба уверенно возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.

Стоит добавить, что наставник «горняков» Паулу Фонсека впервые за все время работы с «Шахтером» дал комментарий на русском языке.

«Заря» после вылета из Лиги Европы катком прошлась по «Арсеналу» в Киеве. В ворота киевской команды влетело пять безответных мячей, два из которых забил Дмитрий Хомченовский. 

Главная сенсация тура произошла 2 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». «Карпаты», играя с 55-й минуты в меньшинстве – за два предупреждения с поля был удален Ади Мегремич, сумели обыграть «Динамо». Для подопечных Александра Хацкевича это первое поражение в нынешнем чемпионате. На эмоциях белорусский специалист намекнул даже о своей отставке. Правда, чуть позже сообщил, что останется у руля «Динамо». Победу «Карпатам» принес дубль Марьяна Шведа. Для клуба из Львова это первая победа над «Динамо» в Киеве с 5 октября 1997 года. При этом динамовцы не могут выиграть уже четыре последних матча, включая две игры с «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов, а атака столичного клуба хромает на обе ноги. В 6 встречах национального чемпионата игроки «Динамо» отличились пять раз, меньше показатели – только у «Арсенала».       

Результаты 7-го тура

«Ворскла» - «Черноморец» - 2:1 (Кулач, 49, Рыжук, 87 (авт.) - Чорний, 62)

«Шахтер» - «Мариуполь» - 2:0 (Мораес, 43 , Дава, 56 (авт.)

«Десна» - «Олимпик» - 0:1 (Билоног, 54)

«Львов» - «Александрия» - 2:2 (Бруно, 8, Тейлор, 21 - Грицук, 54, Ситало, 83)

«Динамо» - «Карпаты» - 0:2 (Швед, 17, 45)

«Арсенал» - «Заря» - 0:5 (Караваев, 5, Хомченовский, 13, 68, Рафаэль, 43, Леднев, 51)

Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 7.

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

На теплосчетчики у горсовета денег нет

Будут ли на День города продавать спиртное

Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6

Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники

Собственное имя города

Афиша праздничных мероприятий

3 сентября 2018

Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!

30 августа 2018

На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

Дом Александрова начали красить

Кому помешала «Aroma kava» на Артема

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Машина сбила ребенка

Грузовик врезался в автобус

В центре Славянска очередная авария с участием автобуса

В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

ЦПАУ готов, но пока не работает

Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования

Также в разделе

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

— 5 сентября 2018 —

Ее презентация состоялась 4 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». В ней приняли участие игроки национальной команды – Андрей Ярмоленко, Евгений Коноплянка, Роман Яремчук, Андрей Пятов и Андрей Лунин. 

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

— 5 сентября 2018 —

В субботу, 1 сентября, в Краматорске в Саду Бернацкого на синтетическом поле с  искусственным покрытием ФК «Славянск» стал автором сенсацией, прервав 30 матчевую победную серию местного «Сапфира».

Читать далее ⇒

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

— 5 сентября 2018 —

Украинская теннисистка Леся Цуренко на открытом чемпионате США по теннису установила личное достижение. Она впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира серии Большого шлема.

Читать далее ⇒

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

— 5 сентября 2018 —

30 августа в Монако состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. В самом престижном европейском клубном турнире Украину представит донецкий «Шахтер». «Горняки» будут выступать в квартете F, где дважды встретятся – дома и в гостях - с «Манчестер Сити», «Хоффенхаймом» и «Лионом».

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице»

Донецкий «Шахтер» после победы над «Мариуполем» в 7 туре стал единоличным лидером чемпионата Украины по футболу.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

На теплосчетчики у горсовета денег нет

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Будут ли на День города продавать спиртное

Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

В Славянском районе закончена уборочная кампания

Чем больше «Славгорводоканал» дает воды, тем меньше за нее платят

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Парк юркого периода

Взяли на горячем

Игры в ящик

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

На теплосчетчики у горсовета денег нет

Будут ли на День города продавать спиртное

Каждый год будут ремонтировать по памятнику

Зачем разобрали памятник на «Славтяжмаше»

Лучше всего с ВНО справились в ООШ №15. На последнем месте - ООШ №6

Когда и сколько будут отдыхать славянские школьники

Собственное имя города

Афиша праздничных мероприятий

3 сентября 2018

Мы вернем государственный заказ на украинские заводы, и страна ЗаРаботает!

30 августа 2018

На Старогородском кладбище создадут мемориальный парк

Ремонт на Вольной окончен,на очереди - Бульварная

На улице Свободы стартовала реконструкция очередного участка

Дом Александрова начали красить

Кому помешала «Aroma kava» на Артема

Над 16-летним славянцем зло пошутили сверстники

Подросток из Харькова ограбил женщину в Славянске

Заботливая теща подарила мошенникам 1 тысячу долларов

В Славянском районе пропали девочки 14-ти и 16 лет

Машина сбила ребенка

Грузовик врезался в автобус

В центре Славянска очередная авария с участием автобуса

В Славянске начался прием документов для присвоения детям статуса пострадавших в АТО

ЦПАУ готов, но пока не работает

Сессия Славянского района: экологическая угроза, квадракоптер для полиции и реорганизация системы образования

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top