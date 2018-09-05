Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

|5 сентября 2018
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Донецкий «Шахтер» после победы над «Мариуполем» в 7 туре стал единоличным лидером чемпионата Украины по футболу.
Поспособствовали этому и футболисты «Львова», которым удалось отобрать очки у «Александрии». Несмотря на провальный первый тайм, «Александрия» проявила характер и отыграла два мяча. Подопечные Владимира Шарана увезли из Львова очко, и теперь отстают от «горняков» на два зачетных пункта.
«Шахтер» записал себе в актив дежурную победу, переиграв «Мариуполь». Один из двух голов в ворота приазовской команды забил Жуниор Мораес после передачи Исмаили. Для Мораеса это седьмой гол в нынешнем чемпионате и бразильский форвард донецкого клуба уверенно возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата.
Стоит добавить, что наставник «горняков» Паулу Фонсека впервые за все время работы с «Шахтером» дал комментарий на русском языке.
«Заря» после вылета из Лиги Европы катком прошлась по «Арсеналу» в Киеве. В ворота киевской команды влетело пять безответных мячей, два из которых забил Дмитрий Хомченовский.
Главная сенсация тура произошла 2 сентября в Киеве на НСК «Олимпийский». «Карпаты», играя с 55-й минуты в меньшинстве – за два предупреждения с поля был удален Ади Мегремич, сумели обыграть «Динамо». Для подопечных Александра Хацкевича это первое поражение в нынешнем чемпионате. На эмоциях белорусский специалист намекнул даже о своей отставке. Правда, чуть позже сообщил, что останется у руля «Динамо». Победу «Карпатам» принес дубль Марьяна Шведа. Для клуба из Львова это первая победа над «Динамо» в Киеве с 5 октября 1997 года. При этом динамовцы не могут выиграть уже четыре последних матча, включая две игры с «Аяксом» в квалификации Лиги чемпионов, а атака столичного клуба хромает на обе ноги. В 6 встречах национального чемпионата игроки «Динамо» отличились пять раз, меньше показатели – только у «Арсенала».
Результаты 7-го тура
«Ворскла» - «Черноморец» - 2:1 (Кулач, 49, Рыжук, 87 (авт.) - Чорний, 62)
«Шахтер» - «Мариуполь» - 2:0 (Мораес, 43 , Дава, 56 (авт.)
«Десна» - «Олимпик» - 0:1 (Билоног, 54)
«Львов» - «Александрия» - 2:2 (Бруно, 8, Тейлор, 21 - Грицук, 54, Ситало, 83)
«Динамо» - «Карпаты» - 0:2 (Швед, 17, 45)
«Арсенал» - «Заря» - 0:5 (Караваев, 5, Хомченовский, 13, 68, Рафаэль, 43, Леднев, 51)
Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 7.
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Донецкий «Шахтер» после победы над «Мариуполем» в 7 туре стал единоличным лидером чемпионата Украины по футболу.