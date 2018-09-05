Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

По ходу соревнований 29-летняя Цуренко уже обыграла четырех соперниц – Алисон ван Эйтванк (Бельгия), Каролин Возняцки (Дания), Катерину Синякову (Чехия) и Маркету Вондроушову (Чехия). Естественно, в этом списке особняком стоит победа Цуренко над второй ракеткой планеты Каролин Возняцки в двух сетах – 6:4, 6:2. Самый трудный матч Леся провела против чешки Вондроушовой в 1/8 финала. Теннисистки провели на корте 2 часа и 32 минуты, сыграв три сета. Первый – остался за Маркетой, который она выиграла на тай-брейке. В двух последующих – успех был на стороне украинской теннисистки – 7:5, 6:2. При этом по ходу встречи Леся испытывала недомогание, вызывая на корт врачей, которые измеряли ей давление. В четвертьфинале розыгрыша US Open Цуренко будет противостоять 19-я ракетка мира Наоми Осака из Японии.

К сожалению, в 1/8 финала Элина Свитолина в трех сетах уступила представительницы Латвии Анастасии Севастовой – 3:6, 6:1, 0:6. Выступление двух украинских теннисисток - Цуренко и Свитолиной - в 1/8 финала турнира серии «Большого шлема» в одиночном разряде произошло впервые в истории украинского тенниса.