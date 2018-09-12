«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

|12 сентября 2018
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Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.
Лидером по количеству заработанных средств за 8 лет является французский клуб «Монако». «Монегаски» заработали 950 миллионов евро. Самые большие суммы «Монако» получил за переход Килиана Мбаппе (в «ПСЖ» за 135 млн. евро), Хамеса Родригеса (в «Реал» за 75 млн.), Томаса Лемара (в «Атлетико» за 70 млн.), Энтони Мартиаля (в «МЮ» за 60 млн.) и Бенжамина Менди (в «Манчестер Сити» за 57,5 млн.).
Также в пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (Англия, 683 миллиона), «Рома» (Италия, 680 миллионов), «Барселона» (Испания, 628 миллионов) и мадридский «Реал» (Испания, 625 миллионов).
А вот лидером по количеству потраченных денег за 8 лет является английский «Манчестер Сити» - 1470 миллионов евро. Также в тройку вошли «Челси» (Англия, 1310 миллионов) и «ПСЖ» (Франция, 1310 миллионов).
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• Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open
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• Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"
7 сентября 2018
• Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ
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• На Вольной монтируют новые светофоры
• В Славянске решили бороться с пуховыми тополями
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5 сентября 2018
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• ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»
• Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open
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• Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые
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Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.