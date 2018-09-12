 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска





Loading...

Фотофакт

Собственное имя города

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

Алексей Журавлев
12 сентября 2018 Просмотров: 20 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
«Манчестер Сити» потратил 1470 миллионов евро на усиление команды за последние восемь лет.

Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.

Лидером по количеству заработанных средств за 8 лет является французский клуб «Монако». «Монегаски» заработали 950 миллионов евро. Самые большие суммы «Монако» получил за переход Килиана Мбаппе (в «ПСЖ» за 135 млн. евро), Хамеса Родригеса (в «Реал» за 75 млн.), Томаса Лемара (в «Атлетико» за 70 млн.), Энтони Мартиаля (в «МЮ» за 60 млн.) и Бенжамина Менди (в «Манчестер Сити» за 57,5 млн.).

Также в пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (Англия, 683 миллиона), «Рома» (Италия, 680 миллионов), «Барселона» (Испания, 628 миллионов) и мадридский «Реал»​ (Испания, 625 миллионов).

А вот лидером по количеству потраченных денег за 8 лет является английский «Манчестер Сити» - 1470 миллионов евро. Также в тройку вошли «Челси» (Англия, 1310 миллионов) и «ПСЖ» (Франция, 1310 миллионов).

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 сентября 2018

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

6 сентября 2018

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

Карнавальная дочь

На Вольной монтируют новые светофоры

В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

Также в разделе

Максимальный результат на старте

— 12 сентября 2018 —

Сборная Украины по футболу с побед над Чехией и Словакией стартовала в Лиге Наций УЕФА -  новом турнире для европейских национальных команд.

Читать далее ⇒

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

— 12 сентября 2018 —

8 сентября в Славянске на Соборной площади в рамках празднования Дня города прошли соревнования по по многоповторному жиму штанги лежа.

Читать далее ⇒

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

— 12 сентября 2018 —

В поединке 15 тура чемпионата Донецкой области по футболу среди любительских команд ФК «Славянск» в гостях переиграл родинский «Шахтер».

Читать далее ⇒

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

— 12 сентября 2018 —

Заключительный в нынешнем сезоне турнир серии Большого шлема открытый чемпионат США по теннису в одиночных разрядах выиграли Новак Джокович и Наоми Осака.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье ««Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит»

Авторитетная швейцарская компания CIES Football Observatory, занимающаяся футбольной статистикой, подвела итоги работы клубов на трансферном рынке с 2010 по 2018 год.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

На Вольной монтируют новые светофоры

Все материалы рубрики ⇒

Общество

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Деньги на капремонт мостов Славянск надеется получить из области

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Карнавальная дочь

Парк юркого периода

Взяли на горячем

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 сентября 2018

Максимальный результат на старте

В Славянске состоялся чемпионат по жиму штанги лежа

«Монако» зарабатывает, «МанСити» тратит

ФК «Славянск» взял реванш у «Шахтера»

Новак Джокович и Наоми Осака – победители US Open

10 сентября 2018

Партия "Основа": "Мы видим Украину парламентской республикой с сильным премьер-министром"

7 сентября 2018

Работникам «Славгорводоканала» больше не грозит отказ в субсидии из-за ЕСВ

Кому закон позволяет не оформлять доверенность на вывоз ребенка за границу и линию разграничения

За два месяца славянская инспекция по труду легализовала почти сто наемных работников

Жители Свободы, 16, жалуются на автомойку под окнами

Среди бела дня загорелся гараж с автомобилем

За доведение грудного ребенка до истощения - три года условно

Славянцы ночью «развлеклись» в Лимане на 8 лет заключения

Полицейские охраны разыскали пропавшего ребенка

Девочки-подростки находились «в бегах» десять дней

На Учительской прорвало магистральный водовод

В «Славгорводоканале» новый директор. На этот раз – из Полтавы

6 сентября 2018

В Славянске набирает популярность велосипедное движение

Журналисты Славянска сняли документальный сериал об истории города

Карнавальная дочь

На Вольной монтируют новые светофоры

В Славянске решили бороться с пуховыми тополями

Женщина-переселенка с дочерью-инвалидом просит помочь в поиске дома

В Славянске почтили память жертв Иловайской трагедии

5 сентября 2018

У сборной Украины по футболу появилась новая форма

ФК «Славянск» прервал победную поступь «Сапфира»

Леся Цуренко пробилась в четвертьфинал US Open

Как в Славянске будут следить за объектами коммунальной собственности

Жребий для «Шахтера»: снова «Манчестер Сити», а «Хоффенхайм» и «Лион» - впервые

Возле сквера Шевченко будет сквер Шнуркова

Лидерство «Шахтера», характер «Александрии», сенсация в столице

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top