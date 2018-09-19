Александр Усик и Тони Беллью подписали контракт на бой

«У меня нет шансов перебоксировать Усика, поэтому нужно будет нокаутировать его, - сказал 35-летний Беллью. - И я собираюсь это сделать, можете мне поверить. Где-то в середине или конце боя».

«Я уже достаточно далеко зашел в подготовке к поединку, мы с моей командой ожидаем длительного боя против Беллью, - в свою очередь отметил 31-летний Усик. Тони сказал, что побьет меня, и мне нравится такой настрой».

Напомним, что на данный момент Александр Усик является абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе (до 90,7 кг).