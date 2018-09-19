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Фотофакт

Праздничный город

Рекорд Касильяса и хет-трик Месси

Алексей Журавлев
19 сентября 2018 Просмотров: 41 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Во вторник, 18 сентября, был дан старт групповому этапу Лиги чемпионов. Центральный матч дня – встреча на футбольном поле «Энфилд Роуд» «Ливерпуля и «ПСЖ».

Гранды европейского футбола выдали зрелищный поединок, в котором было забито пять голов.  Форвард клуба из Парижа Килиан Мбаппе на 83-й минуте восстановил равновесие в счете – 2:2. До этого хозяевам удалось забить дважды, но под занавес первой половины игры Томас Менье отличился голом «в раздевалку». И все «Ливерпулю» удалось вырвать победу. На последней минуте Роберто Фирмино нанес точный удар в дальний угол.

«Црвене Звезде» в домашнем матче удалось отобрать очки у «Наполи» - 0:0.

Икер Касильяс вписал свое имя в историю турнира. 37-летний испанский голкипер «Порту» стал первым игроком, который сыграл в 20 розыгрышах Лиги чемпионов. Дебют Касильяса в главном континентальном клубном турнире пришелся на 1999-й год. За все время выступлений Икер сыграл 167 поединков – рекорд. 18 сентября «Порту» в гостях сыграл вничью с «Шальке».

Первый гол нынешнего группового этапа Лиги чемпионов забил Лионель Месси. Форвард «Барселоны» ударом со штрафного открыл счет во встрече с ПСВ «Эйндховен». По ходу матча Лионель оформил хет-трик, а его команда одержала победу с разгромным счетом 4:0. Для Месси этот хет-трик стал восьмым в розыгрыше – абсолютный рекорд.  

Неожиданной развязкой закончился поединок «Интер» - «Тоттенъэм». Гости из Лондона на 53-й минуте после гола Эриксена вышли вперед, но клуб из Милана дважды забил в концовке, отпраздновав в итоге волевую победу.

Результаты 1 тура

Группа А

«Брюгге» - «Боруссия»Д – 0:1

«Монако» - «Атлетико» - 1:2

Группа В

«Барселона» - ПСВ «Эйндховен» - 4:0

«Интер» - «Тоттенхэм» - 2:1

Группа С

«Црвена Звезда» - «Наполи» - 0:0

«Ливерпуль» - «ПСЖ» - 3:2

Группа D

«Галатасарай» - «Локомотив» - 3:0

«Шальке» - «Порту» - 1:1

 

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Комментарии к статье «Рекорд Касильяса и хет-трик Месси »

Во вторник, 18 сентября, был дан старт групповому этапу Лиги чемпионов. Центральный матч дня – встреча на футбольном поле «Энфилд Роуд» «Ливерпуля и «ПСЖ».

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