Рекорд Касильяса и хет-трик Месси

|19 сентября 2018
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Во вторник, 18 сентября, был дан старт групповому этапу Лиги чемпионов. Центральный матч дня – встреча на футбольном поле «Энфилд Роуд» «Ливерпуля и «ПСЖ».
Гранды европейского футбола выдали зрелищный поединок, в котором было забито пять голов. Форвард клуба из Парижа Килиан Мбаппе на 83-й минуте восстановил равновесие в счете – 2:2. До этого хозяевам удалось забить дважды, но под занавес первой половины игры Томас Менье отличился голом «в раздевалку». И все «Ливерпулю» удалось вырвать победу. На последней минуте Роберто Фирмино нанес точный удар в дальний угол.
«Црвене Звезде» в домашнем матче удалось отобрать очки у «Наполи» - 0:0.
Икер Касильяс вписал свое имя в историю турнира. 37-летний испанский голкипер «Порту» стал первым игроком, который сыграл в 20 розыгрышах Лиги чемпионов. Дебют Касильяса в главном континентальном клубном турнире пришелся на 1999-й год. За все время выступлений Икер сыграл 167 поединков – рекорд. 18 сентября «Порту» в гостях сыграл вничью с «Шальке».
Первый гол нынешнего группового этапа Лиги чемпионов забил Лионель Месси. Форвард «Барселоны» ударом со штрафного открыл счет во встрече с ПСВ «Эйндховен». По ходу матча Лионель оформил хет-трик, а его команда одержала победу с разгромным счетом 4:0. Для Месси этот хет-трик стал восьмым в розыгрыше – абсолютный рекорд.
Неожиданной развязкой закончился поединок «Интер» - «Тоттенъэм». Гости из Лондона на 53-й минуте после гола Эриксена вышли вперед, но клуб из Милана дважды забил в концовке, отпраздновав в итоге волевую победу.
Группа А
«Брюгге» - «Боруссия»Д – 0:1
«Монако» - «Атлетико» - 1:2
Группа В
«Барселона» - ПСВ «Эйндховен» - 4:0
«Интер» - «Тоттенхэм» - 2:1
Группа С
«Црвена Звезда» - «Наполи» - 0:0
«Ливерпуль» - «ПСЖ» - 3:2
Группа D
«Галатасарай» - «Локомотив» - 3:0
«Шальке» - «Порту» - 1:1
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Приветствую, гость! Вход
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14 сентября 2018
• На Вольной заработал новый светофор
• Ложная тревога: подачу воды не уменьшали
• Билборды: будущее – за «гирляндами»
• Плитку в парке переложат заново
• Патрульного пытались подкупить за 100 долларов
• Пьяный водитель «Ланоса» врезался в «Мицубиши»
• Обгон слева не удался: на въезде в Славянск пострадал мотоциклист
• У славянца нашли коноплю и пистолет
• При пожаре пострадала пенсионерка
• Депутата Славянского горсовета доставят в суд приводом
• Пропавшую девочку нашли в 7 км от дома
• Памятник на улице Ботанической получил новый облик
• День физкультуры в рамках Дня рождения города
• Спортсмены, директора, общественники: кого в этом году удостоили почетных грамот
• Оптовые поставки бижутерии в Украине: преимущества работы без посредников
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• Способы улучшения позиций выдачи ресурса
• «Живая улица» - новый символ праздника
• Термоизолирующие фольгированные материалы для утепления жилого дома
• Бограч, реконструкция, мастер-классы и жим лежа - чем занимались славянцы на Дне города
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• С какого числа поднялись тарифы на обслуживание жилья
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Во вторник, 18 сентября, был дан старт групповому этапу Лиги чемпионов. Центральный матч дня – встреча на футбольном поле «Энфилд Роуд» «Ливерпуля и «ПСЖ».