Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Украинка Маргарита Песоцкая стала серебряным призером континентального чемпионата по настольному теннису, который проходил в испанском Аликанте.

23 сентября в финале женского одиночного разряда Песоцкая уступила представительнице Польши Ли Цянь. Маргарита выиграла первые две партии, но затем проиграла четыре подряд. Окончательный счет финального поединка 4:2 (8:11, 10:12, 11:6, 11:6, 11:2, 11:2) в пользу польской спортсменки.

Интересно, что во время второй партии судья матча ввел «правило 13 ударов». Оно вводится в том случае, если партия не завершается за 10 минут, а такое случается крайне редко. После ввода правила спортсменка, которая подает, должна выиграть очко за 13 ударов, в противном случае очко присуждается сопернице.

Стоит добавить, что в активе 27-летней Песоцкой есть «серебро» чемпионата Европы-2009 и «бронза»-2011.