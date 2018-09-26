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Фотофакт

Праздничный город

Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы

Алексей Журавлев
26 сентября 2018 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украинка Маргарита Песоцкая стала серебряным призером континентального чемпионата по настольному теннису, который проходил в испанском Аликанте.

23 сентября в финале женского одиночного разряда Песоцкая уступила представительнице Польши Ли Цянь. Маргарита выиграла первые две партии, но затем проиграла четыре подряд. Окончательный счет финального поединка 4:2 (8:11, 10:12, 11:6, 11:6, 11:2, 11:2) в пользу польской спортсменки.

Интересно, что во время второй партии судья матча ввел «правило 13 ударов». Оно вводится в том случае, если партия не завершается за 10 минут, а такое случается крайне редко. После ввода правила спортсменка, которая подает, должна выиграть очко за 13 ударов, в противном случае очко присуждается сопернице.

Стоит добавить, что в активе 27-летней Песоцкой есть «серебро» чемпионата Европы-2009 и «бронза»-2011.

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Комментарии к статье «Маргарита Песоцкая завоевала серебряную медаль чемпионата Европы»

Украинка Маргарита Песоцкая стала серебряным призером континентального чемпионата по настольному теннису, который проходил в испанском Аликанте.

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