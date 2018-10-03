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Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления

Алексей Журавлев
3 октября 2018 Просмотров: 28 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Дебютный гол форварда Миккеля Дуэлунда принес «Динамо» три очка в киевском дерби с «Арсеналом».

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу состоялась киевское дерби, в котором «Арсенал» принимал «Динамо».

Матч получился весьма нервным и напряженным, несмотря на то, что играли вторая и последняя команды чемпионата. «Динамо» выиграло поединок, правда, с очень скромным счетом – 1:0. Единственный засчитанный гол в игре забил новичок динамовцев Миккель Дуэлунд. 21-летний датский форвард точно пробил в ближний угол ворот «канониров» на 35-й минуте встречи после фланговой передачи Николая Морозюка. А несколькими минутами ранее был отменен чистый гол Виктора Цыганкова – боковой определил у игрока офсайд.

А вот после перерыва страсти на поле накалились до предела. Сначала с поля за фол последней надежды был удален голкипер «Динамо» Георгий Бущан, а затем в раздевалку отправился отдыхать защитник динамовского клуба Артем Шабанов за грубое нарушение с риском нанесения травмы.  Также на трибунах досматривал матч наставник «бело-голубых» Александр Хацкевич.

«Динамо» удалось удержать победный счет, а президент клуба Игорь Суркис назвал судейство беспределом. 

Между тем, «Шахтер» выдал фееричный матч во Львове, где с разгромным счетом 6:1 нанес поражение «Карпатам».

Результаты 10 тура

«Карпаты» - «Шахтер» - 1:6 (Швед, 90+2 – Ракицкий, 13, Фернандо, 26, Мораес, 29, Марлос, 35, 45+1, Матвиенко, 79)

«Олимпик» - «Александрия» - 2:3 (Кольцов, 11, Политыло, 29 – Шастал, 25, Банада, 73, Грицук, 89 (пен.)

«Десна» - «Ворскла» - 0:2 (Кулач, 4, Шарпар, 62)

«Черноморец» - «Мариуполь» - 0:1 (Вакула, 69)

«Заря» - «Львов» - 0:0

«Арсенал» - «Динамо» - 0:1 (Дуэлунд, 35)

Матч 4 тура

«Мариуполь» - «Динамо» - 0:2 (Вербич, 7, Цыганков, 24 (пен.)

Лучший бомбардир – Жуниор Мораес («Шахтер») – 9.

Анонс 11 тура

6 октября

«Мариуполь» - «Карпаты» 14.00, «Футбол 2»

«Александрия» - «Черноморец» 17.00, «Футбол 2»

7 октября

«Львов» - «Десна» 14.00, «Футбол 1»

«Шахтер» - «Заря» 17.00, «Футбол 1»

«Динамо» - «Олимпик» 17.00, «2+2»

«Ворскла» - «Арсенал» 19.30, «Футбол 1»

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Комментарии к статье «Столичное дерби: дебютный гол Дуэлунда и два удаления»

В 10-м туре чемпионата Украины по футболу состоялась киевское дерби, в котором «Арсенал» принимал «Динамо».

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