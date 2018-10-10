Михаил Гончаров и Алина Шилова завоевали «серебро» чемпионата Украины по дзюдо

Открытые соревнования национального масштаба собрали более 500 дзюдоистов из Украины, Словении, Франции, Бельгии, Чехии и Румынии. Две награды из Ужгорода привезли воспитанники славянской школы дзюдо – Михаил Гончаров и Алина Шилова. Оба спортсмена провели на коврах по четыре поединка, в которых одержали по три победы и потерпели по одному поражению. Михаил выиграл «серебро» в весовой категории свыше 90 кг, а Алина – в категории до 48 кг.

Подготовили спортсменов к соревнованиям Дмитрий Игнатенко, Инга Бобровская, Алексей Роменский и Виталий Иванисенко.