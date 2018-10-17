Кубок Украины по пауэрлифтингу по версии WPA

6-7 октября в Днепре в спортивном комплексе «BlaS CrossFit Area» проходил 8-й по счету открытый Кубок Украины по пауэрлифтингу, жиму лежа и становой тяге по версии WPA, в котором приняли участие более 250 атлетов из 12 областей страны.

Пять наград на этих соревнованиях завоевали славянские спортсмены.

1-е место – Дмитрий Рожанский (пауэрлифтинг, экипировочный дивизион, 75 кг, 13-15 лет – результат троеборья 390 кг), Алена Бабенко (становая тяга, безэкипировочный дивизион, 56 кг, «женщины» – результат 75 кг);

2-е место – Артем Тимченко (пауэрлифтинг, безэкипировочный дивизион, 82,5 кг, «мужчины» - результат троеборья – 442,5 кг), Елена Голубицкая (жим лежа, безэкипировочный дивизион, 75 кг, «sub-masters» 33-39 – результат 67,5 кг);

3-е место – Андрей Бабенко (жим лежа, безэкипировочный дивизион, 110 кг, «sub-masters» 33-39 – результат 132,5 кг).

Также стоит отметить, что Дмитрий Рожанский (тренер Владимир Рожанский) установил национальный рекорд не только в сумме троеборья – 390 кг, но и в каждом отдельном упражнении: приседание – 150 кг, жим лежа – 80 кг, становая тяга – 160 кг.