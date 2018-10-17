Ксения Дарчук и Алина Шилова – бронзовые призеры чемпионата Украины по дзюдо

10-12 октября в Харькове во Дворце спорта «Локомотив» на трех татами проходил чемпионат Украины по дзюдо среди взрослых, в котором приняли участие более 300 спортсменов из 21 региона страны.

В составе сборной Донецкой области на национальном чемпионате выступали 10 воспитанников славянской школы дзюдо. Двум из них удалось подняться на пьедестал почета. Ксения Дарчук стала бронзовым призером чемпионата Украины в весовой категории 78 кг, а Алина Шилова – 48 кг. Обе спортсменки провели по четыре поединка, в которых одержали по три победы и потерпели по одному поражению. При этом Алина Шилова выполнила норматив мастера спорта Украины.

Стоит отметить, что накануне национальных соревнований в Харькове состоялся судейско-тренерский семинар с участием председателей европейского союза дзюдо Френки де Мура (Бельгия) и Мариана Хевки (Словакия).

А 14 октября в Славянске в спортивном зале воинской части 3035 на трех коврах прошел открытый турнир по дзюдо среди юношей и девушек в трех возрастных категориях (2006-2007, 2008-2009 и 200-2011 г.р.) с участием 150 спортсменов из Донецкой, Луганской и Харьковской областей.