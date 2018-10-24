23 медали украинских олимпийцев

III летние юношеские Олимпийские игры, которые проходили в столице Аргентины – Буэнос-Айресе, – это уже история. Украинские спортсмены завоевали 23 награды и вошли в первую десятку лучших команд юношеской Олимпиады.

«Золото»:

Катерина Чорний (фехтование, личные соревнования и командные соревнования на шпаге), Назар Чепурной (спортивная гимнастика, командные соревнования), Иван Тищенко (академическая гребля), Валерия Иваненко (метание молота), Михаил Кохан (метание молота), Ярослава Магучих (прыжки в высоту).

«Серебро»:

Денис Кисиль (плавание, 200 м баттерфляем), Анастасия Прозорова (бадминтон), София Лискун (прыжки в воду, вышка, 10 м), Оксана Чудик (вольная борьба), Назар Чепурной (споритвная гимнастика, опорный прыжок), Кристина Пограничная (художественная гимнастика, многоборье), Тарас Бондарчук (бокс), Максим Галиничев (бокс).

«Бронза»:

Олег Вередиба (дзюдо), Дмитрий Гонта (пулевая стрельба), Анастасия Бачинская (спортивная гимнастика – многоборье и вольные упражнения), Олег Дорощук (прыжки в высоту), Владислав Остапенко (вольная борьба), София Лискун (прыжки в воду – смешанные командные соревнования), Дарина Плохотнюк и Александр Мадей (спортивная акробатика – смешанные пары).

На юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе приняли участие спортсмены из 206 стран планеты. При этом соревнования юных олимпийцев посетили более 1 миллиона человек. Следующие юношеские Олимпийские игры состоятся в 2022 году в Сенегале (Африка).