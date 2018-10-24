Элина Свитолина одержала две победы на старте

В «Белой» группе вместе с Элиной Свитолиной выступают две представительницы Чехии – Петра Квитова и Каролина Плишкова, а также Каролин Возняцки из Дании. В «Красном» квартете играют Ангелик Кербер (Германия), Наоми Осака (Япония), Слоан Стивенс (США) и Кики Бертенс (Голландия).

24-летняя Свитолина уверенно начала турнир, обыграв сначала Квитову – 6:3, 6:3, а затем и Плишкову – 6:3, 2:6, 6:3. Эти две виктории практически обеспечили украинской теннисистке выход в полуфинал. Однако для стопроцентной гарантии – ей необходимо выиграть, хотя бы сет у Возняцки в поединке третьего круга. Напомним, что в 1/2 финала выходят по две лучших теннисистки из каждого квартета.

Стоит добавить, что блестяще две последние октябрьские недели на корте провела Даяна Ястремская. 18-летняя украинка сначала стала победительницей турнира в Гонконге, а затем дошла до полуфинала соревнований WTA в Люксембурге, где в матче за выход в финал в трех напряженных сетах уступила Белинде Бенчич из Швейцарии – 2:6, 6:3, 6:7. В новом рейтинге WTA Ястремская занимает 60-е место, хотя еще в начале месяца была за пределами первой сотни.