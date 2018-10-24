«Шахтер» без шансов уступил «МанСити»

«Шахтер» потерпел первое поражение в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. 23 октября в Харькове на ОСК «Металлист» «горняки» в рамках третьего тура по всем статьям уступили чемпиону Англии – клубу «Манчестер Сити».

Итоговый счет поединка 3:0 в пользу гостей из Манчестера. В отсутствии травмированных лидеров команды – Тайсона и Марлоса – у подопечных Паулу Фонсеки было мало креатива в атаке. Впрочем, даже присутствие на поле этих двух кудесников мяча, вряд ли бы изменило расклад сил на поле. Уж больно хорош сейчас «МанСити». Команда Хосепа Гвардиолы сейчас играет практически без изъянов, и даже стартовое домашнее поражение от «Лиона» (1:2), необходимо списать на непредвиденный случай.

«МанСити» имел полное преимущество во встрече против «Шахтера» и одержал заслуженную победу со счетом 3:0. В первом тайме в составе «горожан» отличились Давид Сильва и Эмерик Ляпорт, а после перерыва – Бернарду Силва.

Следующий матч в Лиге чемпионов подопечные Паулу Фонсеки вновь проведут с «МанСити». Эта игра состоится 7 ноября в Манчестере.

Группа E

АЕК – «Бавария» - 0:2

«Аякс» - «Бенфика» - 1:0

Группа F

«Шахтер» - «МанСити» - 0:3

«Хоффенхайм» - «Лион» - 3:3

Группа G

«Рома» - ЦСКА – 3:0

«Реал» - Виктория» - 2:1

Группа H

«Янг Бойз» - «Валенсия» - 1:1

«МЮ» - «Ювентус» - 0:1